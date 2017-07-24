Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов

Антон и его жена Юлия практически с первых дней жизни малыша делились с подписчиками фотографиями маленького Семена. Певец признался, что присутствовал на родах и был просто в ужасе.«Я был рядом с Юлей с самой первой схватки и до «плюха» младенца на живот. И думал, что начну как-то лучше понимать женщину. Но теперь я еще больше не понимаю, как вы это делаете. Совершенно чудовищный процесс с моей точки зрения, нечеловеческая мука», - рассказал Беляев.Антон делится, что теперь стал гораздо осторожнее, так как теперь он в ответе за жизнь и здоровье маленького сына.«В моей голове постоянно мелькают картинки, как я иду с ним по лестнице и вдруг оступаюсь. У меня внутри непрерывно транслируется такой вот ужас – что я неловкая свинья, которая что-то сделала этому маленькому колобку», - признается мужчина.Все таки не зря говорят, что с появлением ребенка меняется мироощущение.