Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов

Сегодня, 14:17
В конце мая в семье певца Антона Беляева, участвовавшем в популярном телепроекте "Голос", родился сын.

Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов
Антон и его жена Юлия практически с первых дней жизни малыша делились с подписчиками фотографиями маленького Семена. Певец признался, что присутствовал на родах и был просто в ужасе.

Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов


«Я был рядом с Юлей с самой первой схватки и до «плюха» младенца на живот. И думал, что начну как-то лучше понимать женщину. Но теперь я еще больше не понимаю, как вы это делаете. Совершенно чудовищный процесс с моей точки зрения, нечеловеческая мука», - рассказал Беляев.

Антон делится, что теперь стал гораздо осторожнее, так как теперь он в ответе за жизнь и здоровье маленького сына.

Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов


«В моей голове постоянно мелькают картинки, как я иду с ним по лестнице и вдруг оступаюсь. У меня внутри непрерывно транслируется такой вот ужас – что я неловкая свинья, которая что-то сделала этому маленькому колобку», - признается мужчина.

Все таки не зря говорят, что с появлением ребенка меняется мироощущение.

← Обнародованы редкие фотографии с прин... Сын Синди Кроуфорд произвел фурор на п... →

Ключевые слова: Антон Беляев

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец
Антон Беляев готовит будущему ребенку необычный подарок
Антон Лирник стал счастливым папой
Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына
Самое популярное за неделю
Комментарии



Александр Ревва поразил сменой имиджа Вчера состоялась церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Лайма, Рандеву, Юрмала", который проходит в Юрмале.
Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды Несколько дней назад Мария Кожевникова стала мамой в третий раз.
Сын Синди Кроуфорд произвел фурор на подиуме Некоторое время назад состоялся показ бренда Balmain, на котором блеснул сын топ-модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер.
Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов В конце мая в семье певца Антона Беляева, участвовавшем в популярном телепроекте "Голос", родился сын.
Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома На днях состоится премьера документального фильма, посвященного принцессе Диане, «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие».
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.