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Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды

Сегодня, 14:42
Несколько дней назад Мария Кожевникова стала мамой в третий раз.

Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды
Актриса смогла скрыть свою беременность, а теперь не хочет сообщать никакой информации о родившемся малыше. Но общественность не дремлет и засыпает ее в микроблоге расспросами о родах и новорожденном.

Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды


«На сердце так тепло, что не хочется нарушать тишину и спокойствие. Я прошу журналистов: не беспокойте моих близких и друзей звонками и вопросами — я попросила всех не комментировать. Прошу, дайте собраться с мыслями и обустроиться, и я с удовольствием поделюсь нашей радостью чуть позже!

Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды


Спасибо Всем за очень тёплые, светлые поздравления и пожелания!!! Особенно насмешили про «она должна» сообщить пол и все остальные явки и пароли. Хорошо, что денег не задолжала», - написала Кожевникова в микроблоге.

Думаю, что всему свое время, и Мария сама сообщит все подробности, когда посчитает нужным.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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