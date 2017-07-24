Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды

Актриса смогла скрыть свою беременность, а теперь не хочет сообщать никакой информации о родившемся малыше. Но общественность не дремлет и засыпает ее в микроблоге расспросами о родах и новорожденном.«На сердце так тепло, что не хочется нарушать тишину и спокойствие. Я прошу журналистов: не беспокойте моих близких и друзей звонками и вопросами — я попросила всех не комментировать. Прошу, дайте собраться с мыслями и обустроиться, и я с удовольствием поделюсь нашей радостью чуть позже!Спасибо Всем за очень тёплые, светлые поздравления и пожелания!!! Особенно насмешили про «она должна» сообщить пол и все остальные явки и пароли. Хорошо, что денег не задолжала», - написала Кожевникова в микроблоге.Думаю, что всему свое время, и Мария сама сообщит все подробности, когда посчитает нужным.