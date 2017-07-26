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Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома

Сегодня, 11:30
Экс-участница главной телестройки страны Ирина Агибалова недавно завершила облагоустройство своего двухэтажного коттеджа в Павловском Посаде в Подмосковье.

Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома
В этом доме женщина жила со своим супругом на протяжении десяти лет, но потом они решили его продать. А вот полгода назад передумали и начали ремонт.

Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома


«Дизайн придумала сама, теперь дом оформлен в духе современной классики, – рассказывает Агибалова журналистам. – Все началось со спальни. Захотели перебраться в комнату побольше, раньше в ней жила старшая дочь Оля, но она с семьей уже давно переехала в собственную квартиру. Это помещение самое большое в доме – 48 метров, а еще самое тихое, что важно с моими мигренями. В бывшей спальне под окном каждое утро голосили соседские петухи – у меня от них голова раскалывалась».

Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома


Ирина Александровна сообщила о том, что во время ремонта произошел несчастный случай.

Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома


«Юра помогал строителям разбирать потолок, от креплений отлетел металлический кусок и рассек мужу щеку, – делится женщина. – Недавно произошла еще одна неприятная ситуация. Подвела бригада, с которой мы сотрудничали не один год. Ребята пообещали отремонтировать потолок в гостиной, после того как закончат работу у других заказчиков.

Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома


Но спустя некоторое время с нами связался прораб и сообщил, что сотрудники уволились и компания переживает сложные времена… Было обидно. Сейчас я нахожусь в поиске новых подрядчиков, у меня голова кругом, ведь абы кому такое дело не доверишь: гостиная – лицо дома, мы в ней собираемся на все семейные праздники».

Ирина Агибалова не пожалела крупную сумму на ремонт дома


Ремонт, сделанный в доме, просто поражает своим размахом. На него женщина явно потратила крупную сумму денег.

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Ключевые слова: Ирина Агибалова

Количество просмотров: 2 938
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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