Полина Гагарина поведала о причинах, по которым так рано вышла из декрета

Артистка подарила своему супругу, фотографу Дмитрию Исхакову, дочку, которую назвали Мией.Но через несколько недель после рождения дочки Полина уже выступала на сцене, порадовав своих преданных поклонников. На днях Гагарина побеседовала с журналистами и рассказала, почему так быстро вернулась к творчеству.«Я наотдыхалась во время беременности. Последний месяц – он будто год длится. Дни похожи один на другой, еще эта пасмурная весенняя погода влияла на настроение. Я надевала свой огромный пуховик – единственное, во что влезала, – выходила в парк и наматывала круги. Потому что выйти в ресторан или вообще куда-то было невозможно – люди сразу доставали телефоны и пытались сфотографировать. А мне, мягко говоря, этого не очень хотелось», – делится исполнительница.Стоит отметить, что певице удалось за короткое время вернуть прежние формы и избавиться от лишних килограммов, набранных за беременность.