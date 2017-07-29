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Джордж Клуни хочет выяснить отношения с папарацци в суде

Сегодня, 14:53
После рождения близнецов за семьей Джорджа и Амаль Клуни охотятся папарацци.

Джордж Клуни хочет выяснить отношения с папарацци в суде
Малыши родились только 6 июня, но за семьей Клуни везде следуют репортеры. Некоторое время назад семью актера запечатлели на отдыхе на озере Комо в Италии.

Некоторым папарацци даже удалось заснять новорожденных близнецов Клуни, и их фотографии появились на обложке журнала Voici.

Джордж Клуни хочет выяснить отношения с папарацци в суде


«Последние недели фотографы Voici висли на нашем заборе, взбирались на деревья и в итоге незаконно сделали снимок наших детей. И фотографы, и журнал, и агентство будут наказаны по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей», — считает актер.

Клуни возмутился таким поведением папарацци и не собирается все оставлять так, как есть, он хочет подать на них в суд.

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Ключевые слова: Джордж Клуни

Количество просмотров: 5 304
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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