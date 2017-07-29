Джордж Клуни хочет выяснить отношения с папарацци в суде

Некоторым папарацци даже удалось заснять новорожденных близнецов Клуни, и их фотографии появились на обложке журнала Voici.
«Последние недели фотографы Voici висли на нашем заборе, взбирались на деревья и в итоге незаконно сделали снимок наших детей. И фотографы, и журнал, и агентство будут наказаны по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей», — считает актер.
Клуни возмутился таким поведением папарацци и не собирается все оставлять так, как есть, он хочет подать на них в суд.