Тина Канделаки рассекретила беременность Елены Исинбаевой

Тина сообщила своим подписчикам о том, что спортсменка Елена Исинбаева находится в интересном положении. Эта публикация появилась после того, как Канделки поздравила шахматиста Сергея Карякина с рождением ребенка.«Второго ждет и Лена Исинбаева!» - написала Тина.Но олимпийская чемпионка никак не комментирует новость о беременности, хотя слухи ходят уже некоторое время. Елену заподозрили в ожидании малыша из-за того, что теперь она часто выходит в свет в просторных нарядах.