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Тина Канделаки рассекретила беременность Елены Исинбаевой

Сегодня, 12:23
На днях генеральный продюсер телеканала "Матв ТВ" Тина Канделаки опубликовала в своем микроблоге радостную новость.

Тина Канделаки рассекретила беременность Елены Исинбаевой
Тина сообщила своим подписчикам о том, что спортсменка Елена Исинбаева находится в интересном положении. Эта публикация появилась после того, как Канделки поздравила шахматиста Сергея Карякина с рождением ребенка.

Тина Канделаки рассекретила беременность Елены Исинбаевой


«Второго ждет и Лена Исинбаева!» - написала Тина.

Тина Канделаки рассекретила беременность Елены Исинбаевой


Но олимпийская чемпионка никак не комментирует новость о беременности, хотя слухи ходят уже некоторое время. Елену заподозрили в ожидании малыша из-за того, что теперь она часто выходит в свет в просторных нарядах.

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Ключевые слова: Тина Канделаки, Елена Исинбаева

Количество просмотров: 1 664
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Твиттер

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