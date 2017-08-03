Мария Порошина поделилась тем, как живет бывшая жена Евгения Цыганова

Актриса не исключает возможности родить пятого ребенка. Она искренне удивляется тому, как другие женщины успевают совмещать свою карьеру и воспитание детей.«Я восхищаюсь Оксаной Охлобыстиной, которая растит шестерых детей, или Ирой Леоновой, у которой вообще семеро: четыре сына и три дочки. Недавно мы встречались у нашей общей подруги, и было очень интересно наблюдать, как Ира одного за другим вынимала из машины малышей. Дети шумят, галдят, бегают, все одновременно о чем-то спрашивают маму», - делится Мария.Порошина признается, что экс-жена Евгения Цыганова смогла выстроить свой график так, чтобы уделять время всем своим детям.«Ира, как осьминожка, успевает каждому поправить одежду, причесать. И при этом спокойно, четко, как радар, выхватывает из всего этого шума действительно нужную информацию. А ведь Ира успешно работает: играет в Малом театре!» - рассказывает женщина.Отметим, что Евгений Цыганов бросил свою супругу, когда она ждала седьмого ребенка.