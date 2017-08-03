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Мария Порошина поделилась тем, как живет бывшая жена Евгения Цыганова

Сегодня, 10:59
Четвертому ребенку актрисы Марии Порошиной уже полтора года.

Мария Порошина поделилась тем, как живет бывшая жена Евгения Цыганова
Актриса не исключает возможности родить пятого ребенка. Она искренне удивляется тому, как другие женщины успевают совмещать свою карьеру и воспитание детей.

«Я восхищаюсь Оксаной Охлобыстиной, которая растит шестерых детей, или Ирой Леоновой, у которой вообще семеро: четыре сына и три дочки. Недавно мы встречались у нашей общей подруги, и было очень интересно наблюдать, как Ира одного за другим вынимала из машины малышей. Дети шумят, галдят, бегают, все одновременно о чем-то спрашивают маму», - делится Мария.

Мария Порошина поделилась тем, как живет бывшая жена Евгения Цыганова


Порошина признается, что экс-жена Евгения Цыганова смогла выстроить свой график так, чтобы уделять время всем своим детям.

«Ира, как осьминожка, успевает каждому поправить одежду, причесать. И при этом спокойно, четко, как радар, выхватывает из всего этого шума действительно нужную информацию. А ведь Ира успешно работает: играет в Малом театре!» - рассказывает женщина.

Отметим, что Евгений Цыганов бросил свою супругу, когда она ждала седьмого ребенка.

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Ключевые слова: Мария Порошина, Евгений Цыганов, Ирина Леонова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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