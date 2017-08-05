Участница группы "Стрелки" призналась, что после рождения детей почувствовала себя как в аду

На каждой дискотеке звучали песни группы, но коллектив продержался лишь приблизительно десять лет.И вот 2 года назад состоялось воссоединение основного состава группы, в который входят Екатерина Кравцова, Светлана Бобкина и Мария Бибилова.Сейчас у Марии Бибиловой подрастают двое замечательных детей, но как вспоминает женщина, ей бывало нелегко.«Через год после рождения Алисы я поняла, что два ребенка – это уже совсем не один. Тем более такие разновозрастные дети с разницей в пять лет. Через год я поняла, что живу в аду: всем что-то нужно, нужно разное, и никто ничего не отдает в плане эмоций. Старший ревнует, младшая постоянно на руках, руки болят, спина отсыхает. Потом приходит муж, который тоже требует внимания», - рассказала Марго.Женщина признается, что на детей уходит большая сумма денег, может с этим и связано решение о воссоединении группы, но будут ли они такими же популярными как тогда, я думаю, вряд ли.