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Участница группы "Стрелки" призналась, что после рождения детей почувствовала себя как в аду

Сегодня, 12:14
В свое время группа "Стрелки" была очень популярна и имела большую армию поклонников.

Участница группы "Стрелки" призналась, что после рождения детей почувствовала себя как в аду
На каждой дискотеке звучали песни группы, но коллектив продержался лишь приблизительно десять лет.

И вот 2 года назад состоялось воссоединение основного состава группы, в который входят Екатерина Кравцова, Светлана Бобкина и Мария Бибилова.
Сейчас у Марии Бибиловой подрастают двое замечательных детей, но как вспоминает женщина, ей бывало нелегко.

Участница группы "Стрелки" призналась, что после рождения детей почувствовала себя как в аду


«Через год после рождения Алисы я поняла, что два ребенка – это уже совсем не один. Тем более такие разновозрастные дети с разницей в пять лет. Через год я поняла, что живу в аду: всем что-то нужно, нужно разное, и никто ничего не отдает в плане эмоций. Старший ревнует, младшая постоянно на руках, руки болят, спина отсыхает. Потом приходит муж, который тоже требует внимания», - рассказала Марго.

Участница группы "Стрелки" призналась, что после рождения детей почувствовала себя как в аду


Женщина признается, что на детей уходит большая сумма денег, может с этим и связано решение о воссоединении группы, но будут ли они такими же популярными как тогда, я думаю, вряд ли.

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Ключевые слова: Мария Бибилова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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