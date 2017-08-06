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Полина Гагарина рассказала о причинах, почему дала дочери другое имя

Сегодня, 14:51
В недавнем выпуске передачи "Честное слово с Юрием Николаевым" героиней стала популярная певица Полина Гагарина.

Полина Гагарина рассказала о причинах, почему дала дочери другое имя
В беседе с ведущим исполнительница раскрыла некоторые неизвестные ранее факты. Оказалось, что во время беременности Полина выбрала для дочери другое имя.

Полина Гагарина рассказала о причинах, почему дала дочери другое имя


«У меня была голубая мечта дать дочери имя Люся, Люсьена, - поведала Гагарина. – Мне казалось, что оно ей подойдет. Хотя я должна была догадываться, что девочка получится очень яркой – у мужа есть армянские корни, у меня – грузинские. И вообще, я сама по себе черненькая».

Но как девочка родилась, они с мужем Дмитрием Исхаковым решили, что девочке это имя не подходит.

Полина Гагарина рассказала о причинах, почему дала дочери другое имя


«Мы начали судорожно думать, как назвать дочку, - рассказывает певица. – Я посмотрела, что 26 апреля, день когда она родилась, именины Марии. И я дала малышке одно из модификаций этого имени – Мия. Мне кажется, Мия Исхакова – это очень ярко и звучно».

Полина признается, что счастлива со своим мужем и гордится тем, как он управляется с малышкой.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 4 160
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из передачи

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