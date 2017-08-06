Полина Гагарина рассказала о причинах, почему дала дочери другое имя

В беседе с ведущим исполнительница раскрыла некоторые неизвестные ранее факты. Оказалось, что во время беременности Полина выбрала для дочери другое имя.«У меня была голубая мечта дать дочери имя Люся, Люсьена, - поведала Гагарина. – Мне казалось, что оно ей подойдет. Хотя я должна была догадываться, что девочка получится очень яркой – у мужа есть армянские корни, у меня – грузинские. И вообще, я сама по себе черненькая».Но как девочка родилась, они с мужем Дмитрием Исхаковым решили, что девочке это имя не подходит.«Мы начали судорожно думать, как назвать дочку, - рассказывает певица. – Я посмотрела, что 26 апреля, день когда она родилась, именины Марии. И я дала малышке одно из модификаций этого имени – Мия. Мне кажется, Мия Исхакова – это очень ярко и звучно».Полина признается, что счастлива со своим мужем и гордится тем, как он управляется с малышкой.