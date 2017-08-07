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Кейт Мосс планирует стать мамой во второй раз

Сегодня, 11:42
Некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что 43-летняя модель Кейт Мосс готовится к свадьбе с молодым бойфрендом, 30-летним графом Николаем фон Бисмарком.

Кейт Мосс планирует стать мамой во второй раз
А недавно источник, близкий к паре, поделился тем, что Кейт хочет родить от своего избранника ребенка.

Стоит отметить, что общественность об отношениях Кейт и Николая узнала приблизительно дав года назад, но осенью 2016 года пара разошлась. Кейт не устроил образ жизни Николая, но вскоре влюбленные снова воссоединились.

Кейт Мосс планирует стать мамой во второй раз


И теперь довольно часто их видят вместе.

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Ключевые слова: Кейт Мосс

Количество просмотров: 221
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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