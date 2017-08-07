Кейт Мосс планирует стать мамой во второй раз

Некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что 43-летняя модель Кейт Мосс готовится к свадьбе с молодым бойфрендом, 30-летним графом Николаем фон Бисмарком.

А недавно источник, близкий к паре, поделился тем, что Кейт хочет родить от своего избранника ребенка.Стоит отметить, что общественность об отношениях Кейт и Николая узнала приблизительно дав года назад, но осенью 2016 года пара разошлась. Кейт не устроил образ жизни Николая, но вскоре влюбленные снова воссоединились.И теперь довольно часто их видят вместе.