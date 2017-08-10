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Никита Джигурда поделился причиной, из-за которой сменил школу детей

Сегодня, 14:02
Никита Джигурда с Мариной Анисиной и детьми вот уже на протяжении нескольких недель отдыхают в Греции.

Никита Джигурда поделился причиной, из-за которой сменил школу детей
В беседе с журналистами Никита рассказал о том, что его дети обучаются во французской школе, но недавно им пришлось сменить учебное заведение.

«На перемене произошла драка, мой сын вступился за девочку. Они играли вместе, подошел ее брат, говорит: «Отстань от моей сестры». Мой сцепил зубы, но не сдался. Пошел драться против пятерых, потом его друг подтянулся. Маму вызвали к директору школы.

Никита Джигурда поделился причиной, из-за которой сменил школу детей


Но я сказал: «Мальчик мой, ты прав». Вообще как это допустимо, чтобы в элитной школе двое пацанов подрались с пятерыми сверстниками, а учителя этого не видели? И Марина решила отправить детей в другую школу. В ней меньше оплата, она ближе к дому и к катку, где Марина тренирует фигуристов», - поделился Джигурда.

По признанию Никиты, сейчас они с Анисиной пытаются забеременеть и с нетерпением ждут пополнения в семье.

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Ключевые слова: Никита Джигурда, Марина Анисина

Количество просмотров: 4 888
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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