Никита Джигурда поделился причиной, из-за которой сменил школу детей

В беседе с журналистами Никита рассказал о том, что его дети обучаются во французской школе, но недавно им пришлось сменить учебное заведение.«На перемене произошла драка, мой сын вступился за девочку. Они играли вместе, подошел ее брат, говорит: «Отстань от моей сестры». Мой сцепил зубы, но не сдался. Пошел драться против пятерых, потом его друг подтянулся. Маму вызвали к директору школы.Но я сказал: «Мальчик мой, ты прав». Вообще как это допустимо, чтобы в элитной школе двое пацанов подрались с пятерыми сверстниками, а учителя этого не видели? И Марина решила отправить детей в другую школу. В ней меньше оплата, она ближе к дому и к катку, где Марина тренирует фигуристов», - поделился Джигурда.По признанию Никиты, сейчас они с Анисиной пытаются забеременеть и с нетерпением ждут пополнения в семье.