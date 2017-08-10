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Елена Подкаминская впервые после рождения ребенка рассказала о малышке

Сегодня, 15:08
Несколько дней назад стало известно о рождении у известной актрисы Елены Подкаминской, сыгравшей одну из главных ролей в сериале "Кухня", второго ребенка.

Елена Подкаминская впервые после рождения ребенка рассказала о малышке
Актриса подарила своему избраннику 39-летнему Денису Гущину очаровательную девочку. На днях Елена наконец-то решила рассказать более подробную информацию о своей малютке.

Елена Подкаминская впервые после рождения ребенка рассказала о малышке


«Неделя Жизни. Дочь. Ева, Эва, Ив. Наша любовь, нежность, чудо», - поделилась Подкаминская с фолловерами.

Напомним, что у Елены подрастает старшая дочка Полина. По словам актрисы, Денис легко нашел общий язык с ее дочерью.

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Ключевые слова: Елена Подкаминская

Количество просмотров: 1 586
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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