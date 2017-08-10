Елена Подкаминская впервые после рождения ребенка рассказала о малышке

Несколько дней назад стало известно о рождении у известной актрисы Елены Подкаминской, сыгравшей одну из главных ролей в сериале "Кухня", второго ребенка.

Актриса подарила своему избраннику 39-летнему Денису Гущину очаровательную девочку. На днях Елена наконец-то решила рассказать более подробную информацию о своей малютке.«Неделя Жизни. Дочь. Ева, Эва, Ив. Наша любовь, нежность, чудо», - поделилась Подкаминская с фолловерами.Напомним, что у Елены подрастает старшая дочка Полина. По словам актрисы, Денис легко нашел общий язык с ее дочерью.