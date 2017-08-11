Галина Боб переживает из-за страшной болезни сына

Актриса Галина Боб, прославившая после съемок в сериале "Деффчонки", является активным пользователем соцсети и часто рассказывает о своих сыновьях Льве и Андрее.
Некоторое время назад Галина с семьей отправилась на отдых в Турцию. Но за рубежом старший наследник актрисы подхватил опасный вирус, с которым теперь пытаются справиться родители.
«Лева заболел на девятый день нашего отдыха! Я никогда в жизни не видела отметки 40 на градуснике до того дня. Я плакала три дня подряд при виде огромных гнойных волдырей, обсыпавших все маленькое тельце моего рыжика. Он бредил и не мог ни есть, ни спать, ни ходить», - делится актриса.
Позже Галина сообщила, что мальчик теперь чувствует себя лучше и идет на поправку.
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