Галина Боб переживает из-за страшной болезни сына

Некоторое время назад Галина с семьей отправилась на отдых в Турцию. Но за рубежом старший наследник актрисы подхватил опасный вирус, с которым теперь пытаются справиться родители.«Лева заболел на девятый день нашего отдыха! Я никогда в жизни не видела отметки 40 на градуснике до того дня. Я плакала три дня подряд при виде огромных гнойных волдырей, обсыпавших все маленькое тельце моего рыжика. Он бредил и не мог ни есть, ни спать, ни ходить», - делится актриса.Позже Галина сообщила, что мальчик теперь чувствует себя лучше и идет на поправку.