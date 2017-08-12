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Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей

Вчера, 21:05
Телеведущая Светлана Зейналова поражает всех своим оптимизмом и жизнерадостностью.

Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей
Недавно женщина решила устроить своим родителям сюрприз и обустроить их гостиную. За помощью она обратилась к профессионалом программы "Идеальный ремонт".

Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей


Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей


«Нам нужен хороший такой ремонт в классическом стиле, но с деревенским налетом, без пафоса, - рассказала Светлана ведущей Наташе Барбье. – И еще я мечтаю о двух креслах с высокими спинками, чтобы поставить их у камина. Знаете, как в фильме про Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей


Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей


«А я хочу, чтобы здесь было красиво и уютно. Чтобы могли прийти гости, попить чайку и получить удовольствие от того, что находятся в нашем доме», - высказал свое мнение папа телеведущей.

Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей


В итоге результат поразил всех, и все остались довольны.

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Ключевые слова: Светлана Зейналова

Количество просмотров: 5 694
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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