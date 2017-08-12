Светлана Зейналова решила вдохнуть новую жизнь в гостиную родителей

Недавно женщина решила устроить своим родителям сюрприз и обустроить их гостиную. За помощью она обратилась к профессионалом программы "Идеальный ремонт".«Нам нужен хороший такой ремонт в классическом стиле, но с деревенским налетом, без пафоса, - рассказала Светлана ведущей Наташе Барбье. – И еще я мечтаю о двух креслах с высокими спинками, чтобы поставить их у камина. Знаете, как в фильме про Шерлока Холмса и доктора Ватсона».«А я хочу, чтобы здесь было красиво и уютно. Чтобы могли прийти гости, попить чайку и получить удовольствие от того, что находятся в нашем доме», - высказал свое мнение папа телеведущей.В итоге результат поразил всех, и все остались довольны.