У Леонида Закошанского родился сын

Избранница 33-летнего мужчины Жанна Лебедева подарила ему очаровательного сына. Долгое время о пополнении в семье Закошанского не сообщалось, только сейчас близкий друг Леонида Артем рассказал о радостном событии в семье телеведущего.
«Жанна с Леней сообщили о том, что у них будет ребенок, только близким друзьям, – поделился Артем. – Они не хотят выставлять личную жизнь напоказ. Роды у Жанночки прошли легко. Малыш появился на свет здоровым».
Стоит отметить, что пара сыграла свадьбу в феврале этого года.
Ключевые слова: Леонид Закошанский
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