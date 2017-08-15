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У Леонида Закошанского родился сын

Сегодня, 10:58
Как стало известно, в конце июля телеведущий Леонид Закошанский впервые стал отцом.

У Леонида Закошанского родился сын
Избранница 33-летнего мужчины Жанна Лебедева подарила ему очаровательного сына. Долгое время о пополнении в семье Закошанского не сообщалось, только сейчас близкий друг Леонида Артем рассказал о радостном событии в семье телеведущего.

У Леонида Закошанского родился сын


«Жанна с Леней сообщили о том, что у них будет ребенок, только близким друзьям, – поделился Артем. – Они не хотят выставлять личную жизнь напоказ. Роды у Жанночки прошли легко. Малыш появился на свет здоровым».

У Леонида Закошанского родился сын


Стоит отметить, что пара сыграла свадьбу в феврале этого года.

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Ключевые слова: Леонид Закошанский

Количество просмотров: 4 823
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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