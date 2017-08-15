У Леонида Закошанского родился сын

Избранница 33-летнего мужчины Жанна Лебедева подарила ему очаровательного сына. Долгое время о пополнении в семье Закошанского не сообщалось, только сейчас близкий друг Леонида Артем рассказал о радостном событии в семье телеведущего.«Жанна с Леней сообщили о том, что у них будет ребенок, только близким друзьям, – поделился Артем. – Они не хотят выставлять личную жизнь напоказ. Роды у Жанночки прошли легко. Малыш появился на свет здоровым».Стоит отметить, что пара сыграла свадьбу в феврале этого года.