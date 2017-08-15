Джош Хартнетт вновь стал отцом

Голливудский актер Джош Хартнетт и его супруга стали родителями во второй раз.

Звезда фильма "Перл-Харбор" Джош Хартнетт и его возлюбленная Тэмсин Эджертон вновь стали родителями. Правда, пол новорожденного малыша и даже точная дата его появления на свет пока остаются загадкой. Ранее информацию о беременности Тэмсин подтвердила лично в своём блоге.Звездная пара уже воспитывает дочку, родившуюся два года назад. Роман Джоша и Тэмсин начался в 2012 году.