Звездная пара уже воспитывает дочку, родившуюся два года назад. Роман Джоша и Тэмсин начался в 2012 году.
Джош Хартнетт вновь стал отцом
Вчера, 18:48
Голливудский актер Джош Хартнетт и его супруга стали родителями во второй раз.
Звезда фильма "Перл-Харбор" Джош Хартнетт и его возлюбленная Тэмсин Эджертон вновь стали родителями. Правда, пол новорожденного малыша и даже точная дата его появления на свет пока остаются загадкой. Ранее информацию о беременности Тэмсин подтвердила лично в своём блоге.
Звездная пара уже воспитывает дочку, родившуюся два года назад. Роман Джоша и Тэмсин начался в 2012 году.
Звездная пара уже воспитывает дочку, родившуюся два года назад. Роман Джоша и Тэмсин начался в 2012 году.
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Ключевые слова: Джош Хартнетт
Количество просмотров: 2 145
Количество просмотров: 2 145
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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