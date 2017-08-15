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Джош Хартнетт вновь стал отцом

Вчера, 18:48
Голливудский актер Джош Хартнетт и его супруга стали родителями во второй раз.

Джош Хартнетт вновь стал отцом
Звезда фильма "Перл-Харбор" Джош Хартнетт и его возлюбленная Тэмсин Эджертон вновь стали родителями. Правда, пол новорожденного малыша и даже точная дата его появления на свет пока остаются загадкой. Ранее информацию о беременности Тэмсин подтвердила лично в своём блоге.

Джош Хартнетт вновь стал отцом


Звездная пара уже воспитывает дочку, родившуюся два года назад. Роман Джоша и Тэмсин начался в 2012 году.

Джош Хартнетт вновь стал отцом

← Нюша устроила свадьбу на Мальдивских ...

Ключевые слова: Джош Хартнетт

Количество просмотров: 2 145
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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