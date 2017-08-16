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Максим Виторган и его теща поругались из-за Платона

Сегодня, 11:17
Сын знаменитой пары Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон этим летом путешествует со своими родителями.

Максим Виторган и его теща поругались из-за Платона
Супруги считают, что неправильно разлучать ребенка от его родителей, поэтому не доверяют его бабушкам и дедушке.

Максим Виторган и его теща поругались из-за Платона


Людмила Нарусова в беседе с журналистами вспомнила случай, когда она повздорила с Максимом Виторганом.

Максим Виторган и его теща поругались из-за Платона


«Я пою песенки Платону и воюю с зятем по этому поводу, – поведала женщина. – В Москве, когда у Платошки прорезался первый зуб, он плакал, не понимал, что происходит. Я его взяла и положила себе на плечо, прижала и затянула «Баю-баюшки- баю, баю заиньку мою…» Внук заснул.

Максим Виторган и его теща поругались из-за Платона


Так как дома все ходят в носках, то не услышала, как в детскую поднялся Максим и с металлом в голосе спросил: «Людмила Борисовна, что это за тексты?» Я, как пойманный воришка, сыграла удивление: «Какие? Максим, я просто успокаиваю его». На что зять ответил: «Людмила Борисовна, сейчас он должен слушать Вивальди, потом звуки тосканских цикад, а затем шум прибоя океана».

Родители стараются воспитать из своего сына настоящего мужчину, поэтому против "усюсюканий" Платона.

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Ключевые слова: Максим Виторган, Людмила Нарусова

Количество просмотров: 4 225
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit, Hello

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