Максим Виторган и его теща поругались из-за Платона

Супруги считают, что неправильно разлучать ребенка от его родителей, поэтому не доверяют его бабушкам и дедушке.Людмила Нарусова в беседе с журналистами вспомнила случай, когда она повздорила с Максимом Виторганом.«Я пою песенки Платону и воюю с зятем по этому поводу, – поведала женщина. – В Москве, когда у Платошки прорезался первый зуб, он плакал, не понимал, что происходит. Я его взяла и положила себе на плечо, прижала и затянула «Баю-баюшки- баю, баю заиньку мою…» Внук заснул.Так как дома все ходят в носках, то не услышала, как в детскую поднялся Максим и с металлом в голосе спросил: «Людмила Борисовна, что это за тексты?» Я, как пойманный воришка, сыграла удивление: «Какие? Максим, я просто успокаиваю его». На что зять ответил: «Людмила Борисовна, сейчас он должен слушать Вивальди, потом звуки тосканских цикад, а затем шум прибоя океана».Родители стараются воспитать из своего сына настоящего мужчину, поэтому против "усюсюканий" Платона.