На фотографиях у актрисы отчетливо заметен округлившийся животик, который уже не способна скрыть даже довольно свободная одежда.
Эми Адамс станет мамой во второй раз
Вчера, 21:02
Актрису Эми Адамс "заподозрили" во второй беременности.
Напомним, что 42-летняя звезда и её супруг Даррен Ле Гало уже воспитывают семилетнюю дочку. Роман пары начался почти 15 лет назад. Сама Эми пока никак не комментирует появившуюся в западных изданиях информацию о второй беременности. Но, похоже, свежие кадры говорят сами за себя.
На фотографиях у актрисы отчетливо заметен округлившийся животик, который уже не способна скрыть даже довольно свободная одежда.
На фотографиях у актрисы отчетливо заметен округлившийся животик, который уже не способна скрыть даже довольно свободная одежда.
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Ключевые слова: Эми Адамс
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Количество просмотров: 1 339
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, bbc.com
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, bbc.com
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