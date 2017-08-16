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Эми Адамс станет мамой во второй раз

Вчера, 21:02
Актрису Эми Адамс "заподозрили" во второй беременности.

Эми Адамс станет мамой во второй раз
Напомним, что 42-летняя звезда и её супруг Даррен Ле Гало уже воспитывают семилетнюю дочку. Роман пары начался почти 15 лет назад. Сама Эми пока никак не комментирует появившуюся в западных изданиях информацию о второй беременности. Но, похоже, свежие кадры говорят сами за себя.

Эми Адамс станет мамой во второй раз


Эми Адамс станет мамой во второй раз


На фотографиях у актрисы отчетливо заметен округлившийся животик, который уже не способна скрыть даже довольно свободная одежда.

Эми Адамс станет мамой во второй раз


Эми Адамс станет мамой во второй раз


Эми Адамс станет мамой во второй раз


Эми Адамс станет мамой во второй раз

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Ключевые слова: Эми Адамс

Количество просмотров: 1 339
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, bbc.com

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