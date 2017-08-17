Сергей Лазарев рассказал, от чего отказался после рождения сына

Сергею удалось все это время скрыть от всех тот факт, что он стал отцом. Теперь же исполнитель в открытую общается на тему своего ребенка и недавно рассказал об изменениях в жизни после появления на свет наследника.«Я много слышал о том, что, когда рождаются дети, ты перестаешь существовать, все начинает вертеться вокруг ребенка. Но это невозможно понять, пока ты сам не стал родителем. Я соглашался, когда мне говорили, что жизнь изменится.Ты можешь сколько угодно кивать, но все равно до конца не осознаешь, как это будет на самом деле. Когда родился сын, жизнь действительно стала полностью подчинена тому, чего он хочет, что ему нужно. И это такое счастье. Я теперь даже не понимаю, как может быть по-другому», - сообщил Лазарев в интервью.Сергей не отличается любовью выставлять свою личную жизнь напоказ, поэтому в его микроблоге лишь изредка появляются фотографии его сына.