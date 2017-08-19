Надя Ручка рассказала о новорожденном малыше

В Москве в одной из клиник исполнительница родила сына, и через несколько часов после родов подтвердила данную информацию.«Сегодня на свет появился наш малыш — наш Левушка. Передать чувства материнства, того, что переполняет душу, невозможно. Но я очень хочу поблагодарить этих святых людей, кто помог появиться нашему сыну на свет. Сегодня я осознала насколько важен коллектив профессионалов. Меня трясло как осиновый лист, но каждая минута, проведенная рядом с ними, успокаивала доверием к их опыту и действиям», — написала Надя под фотографией с изображением маленькой ручки малыша.Поздравляем певицу с рождением первенца!