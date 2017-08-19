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Надя Ручка рассказала о новорожденном малыше

Сегодня, 15:06
На днях появилась информация о рождении первого ребенка у солистки группы "Блестящие" Нади Ручки.

Надя Ручка рассказала о новорожденном малыше
В Москве в одной из клиник исполнительница родила сына, и через несколько часов после родов подтвердила данную информацию.

Надя Ручка рассказала о новорожденном малыше


«Сегодня на свет появился наш малыш — наш Левушка. Передать чувства материнства, того, что переполняет душу, невозможно. Но я очень хочу поблагодарить этих святых людей, кто помог появиться нашему сыну на свет. Сегодня я осознала насколько важен коллектив профессионалов. Меня трясло как осиновый лист, но каждая минута, проведенная рядом с ними, успокаивала доверием к их опыту и действиям», — написала Надя под фотографией с изображением маленькой ручки малыша.

Надя Ручка рассказала о новорожденном малыше


Поздравляем певицу с рождением первенца!

← Дмитрий Борисов подвергся жесткой кри...

Ключевые слова: Надя Ручка

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Надя Ручка рассказала о новорожденном малыше На днях появилась информация о рождении первого ребенка у солистки группы "Блестящие" Нади Ручки.
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