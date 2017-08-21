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Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома

Сегодня, 19:29
Фигуристка Татьяна Навка порадовала подписчиков необычным кадром.

Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома
С момента появления на свет второго ребенка спортсменки, дочки Нади, прошло ровно три года. На прошлый день рождения малышки Татьяна и её супруг Дмитрий Песков устроили грандиозный праздник, арендовав целую площадку в Подмосковье. В этом году веселье, вне всяких сомнений, будет ещё более масштабным.

Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома


Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома


Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома


Начался праздник с фотографии в личном блоге Навки: "Самый лучший день!!! 3 года назад. Как 1 день" - подписала фигуристка снимок, сделанный в роддоме. Пышная свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.

Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома


Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома

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Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 819
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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