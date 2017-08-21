Начался праздник с фотографии в личном блоге Навки: "Самый лучший день!!! 3 года назад. Как 1 день" - подписала фигуристка снимок, сделанный в роддоме. Пышная свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома
Сегодня, 19:29
Фигуристка Татьяна Навка порадовала подписчиков необычным кадром.
С момента появления на свет второго ребенка спортсменки, дочки Нади, прошло ровно три года. На прошлый день рождения малышки Татьяна и её супруг Дмитрий Песков устроили грандиозный праздник, арендовав целую площадку в Подмосковье. В этом году веселье, вне всяких сомнений, будет ещё более масштабным.
Начался праздник с фотографии в личном блоге Навки: "Самый лучший день!!! 3 года назад. Как 1 день" - подписала фигуристка снимок, сделанный в роддоме. Пышная свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
Начался праздник с фотографии в личном блоге Навки: "Самый лучший день!!! 3 года назад. Как 1 день" - подписала фигуристка снимок, сделанный в роддоме. Пышная свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
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Ключевые слова: Татьяна Навка
Количество просмотров: 819
Количество просмотров: 819
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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