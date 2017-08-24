Екатерина Волкова потеряла огромную сумму денег из-за рабочих

Особняк имеет значительную площадь в 200 кв.м, и за два года ремонтом уже занимались три бригады строителей.«Так как муж архитектор по образованию, то набросать план работ и закупить материалы не составило труда, – делится Екатерина. – Оставалось только найти строителей. Мы сходили в гости к соседям, которые тоже занимались ремонтом, и договорились с их бригадой».Но в итоге прошло полгода, а в доме никаких изменений не было заметно.«Из-за плотного графика мы не всегда могли контролировать происходящее, – рассказывает актриса. – А ребятки работали вполсилы. Однажды мы приехали, а они балбесничают… Терпение лопнуло. Сделали выговор, психанули и разогнали их».После этого снова наняли новую бригаду, и за их работой уже следили.«Но допустили другую ошибку – «посадили» их на зарплату: каждый получал по 50 тысяч рублей в месяц, – сообщила женщина. – Ремонт растянулся еще на год, так как эти товарищи работали не быстрее предыдущих. Всех уволили. Но они оставили нам «подарок» – кучу косяков: пустые откосы на окнах с плесенью внутри, кривые стены… Тихий ужас! Все переделки обошлись в 500 тысяч рублей».Теперь же семья надеется, что сможет переехать в новый дом в течение месяца.