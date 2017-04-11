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Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном

Сегодня, 18:32
В личном блоге певца Сергея Лазарева появился снимок с сыном.

Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном
Артист скрывал своего сына почти два года, и, возможно, так продолжалось бы и дальше, если бы однажды фотографы случайно не подловили Сергея Лазарева вместе с мамой и маленьким мальчиком на выходе из храма. Чуть позже певец признался, что у него действительно есть сын Никита.

Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном


Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном


На днях Сергей и Никита завершили свои каникулы в США, где не только прекрасно отдохнули, но и своими глазами увидели полное солнечное затмение. В свой блог Лазарев выложил снимок из аэропорта с подписью: "Полетели дальше...". Лицо мальчика, как и лицо его папы, скрыто под эмодзи.

Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном


Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном В личном блоге певца Сергея Лазарева появился снимок с сыном.
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