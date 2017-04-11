Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном

Артист скрывал своего сына почти два года, и, возможно, так продолжалось бы и дальше, если бы однажды фотографы случайно не подловили Сергея Лазарева вместе с мамой и маленьким мальчиком на выходе из храма. Чуть позже певец признался, что у него действительно есть сын Никита.На днях Сергей и Никита завершили свои каникулы в США, где не только прекрасно отдохнули, но и своими глазами увидели полное солнечное затмение. В свой блог Лазарев выложил снимок из аэропорта с подписью: "Полетели дальше...". Лицо мальчика, как и лицо его папы, скрыто под эмодзи.