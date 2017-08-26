На фотографиях, сделанных папарацци, можно заметить, что девочка очень похожа на знаменитого отца. В отличие от других детей знаменитостей, Сури выглядит на свой возраст, и, стоит отметить, является очень милым ребенком.
Дочь Тома Круза очень похожа на своего отца
Сегодня, 19:33
Несколько дней назад экс-супруга Тома Круза Кэти Холмс вышла на прогулку со своей дочкой Сури, где их и подловили папарацци.
С самого рождения Сури находится под пристальным вниманием общественности, и ее популярность не стала ничуть меньше даже после развода родителей. Хотя в последнее время Том Круз мало времени уделяет своей одиннадцатилетней дочери, за это время Сури уже стала совсем взрослой.
На фотографиях, сделанных папарацци, можно заметить, что девочка очень похожа на знаменитого отца. В отличие от других детей знаменитостей, Сури выглядит на свой возраст, и, стоит отметить, является очень милым ребенком.
На фотографиях, сделанных папарацци, можно заметить, что девочка очень похожа на знаменитого отца. В отличие от других детей знаменитостей, Сури выглядит на свой возраст, и, стоит отметить, является очень милым ребенком.
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Ключевые слова: Том Круз, Кэти Холмс
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Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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