Дочь Тома Круза очень похожа на своего отца

С самого рождения Сури находится под пристальным вниманием общественности, и ее популярность не стала ничуть меньше даже после развода родителей. Хотя в последнее время Том Круз мало времени уделяет своей одиннадцатилетней дочери, за это время Сури уже стала совсем взрослой.На фотографиях, сделанных папарацци, можно заметить, что девочка очень похожа на знаменитого отца. В отличие от других детей знаменитостей, Сури выглядит на свой возраст, и, стоит отметить, является очень милым ребенком.