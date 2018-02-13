Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»

Сегодня, 19:09
14 февраля в День Святого Валентина, когда все влюблённые радуют друг друга романтическими вечерами и подарками, певица и актриса Виктория Ланевская презентует клип на свой хит «Пока живёт любовь».

Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»
«Любовь - это главное чувство в жизни каждого человека, по воле судьбы, песня с громким названием «Пока живёт любовь», стала знаковой в моем репертуаре, ведь её первую подхватили многие радиостанции, поставив в эфир, а слушатели до сих пор присылают письма на мой официальный сайт с просьбой выложить минусовку. Именно поэтому мне не хотелось просто снимать клип с обычной историей, будучи перфекционисткой во всем, мне хотелось сделать что-то светлое и чувственное, понятное каждому и съемки клипа затянулись на .... три года! Мы снимали в Москве, в области, даже на юге России, искали что-то интересное, один наш рыжий дрессированный кот чего стоит ! Как-то в день съёмок у меня загорелось платье, в другой была сцена с духовкой и дым заполонил весь павильон, пришлось остановить процесс, и таких ситуаций было миллион! Но сегодня, 14 февраля, я дарю каждому свой клип «Пока живёт любовь» и желаю всем искренней и взаимной любви!»

- говорит Виктория Ланевская.

Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»


Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»


Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»


Новый клип популярной артистки уже в сети и на музыкальных каналах, посмотреть его можно чуть ниже:



Напомним, что скоро Ланевская презентует и свой первый музыкальный альбом, который получил название «Пока живёт любовь».

Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»


Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»

← Стала известна правда об отцовстве Ал... Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 ... →

Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 1 521
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Певица Виктория Ланевская презентовала трогательную композицию "Верю"
Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"
Виктория Ланевская презентовала клип на песню Обнимай
Виктория Ланевская представила новый клип «Скучаю по тебе»
Самое популярное за неделю
Комментарии

Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов Голливудская звезда Блейк Лайвли показала шикарную фигуру в спортзале после избавления от лишних кило.
Стала известна правда об отцовстве Александра Серова Недавний выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен популярному певцу Александру Серову.
Татьяна Тотьмянина в третий раз легла под нож хирурга со сломанной ногой В конце прошлого года известная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления, она сломала ногу.
Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие Сегодня, 13 февраля совершеннолетие отмечает дочь популярного певца Дмитрия Маликова, Стефания.
Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото Популярная певица и актриса Рита Ора является активным пользователем социальной сети, на ее аккаунт в Инстаграм подписаны более 12,8 миллионов поклонников.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.