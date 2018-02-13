Певица Виктория Ланевская порадовала фанатов новым клипом на песню «Пока живёт любовь»

«Любовь - это главное чувство в жизни каждого человека, по воле судьбы, песня с громким названием «Пока живёт любовь», стала знаковой в моем репертуаре, ведь её первую подхватили многие радиостанции, поставив в эфир, а слушатели до сих пор присылают письма на мой официальный сайт с просьбой выложить минусовку. Именно поэтому мне не хотелось просто снимать клип с обычной историей, будучи перфекционисткой во всем, мне хотелось сделать что-то светлое и чувственное, понятное каждому и съемки клипа затянулись на .... три года! Мы снимали в Москве, в области, даже на юге России, искали что-то интересное, один наш рыжий дрессированный кот чего стоит ! Как-то в день съёмок у меня загорелось платье, в другой была сцена с духовкой и дым заполонил весь павильон, пришлось остановить процесс, и таких ситуаций было миллион! Но сегодня, 14 февраля, я дарю каждому свой клип «Пока живёт любовь» и желаю всем искренней и взаимной любви!»- говорит Виктория Ланевская.Новый клип популярной артистки уже в сети и на музыкальных каналах, посмотреть его можно чуть ниже:Напомним, что скоро Ланевская презентует и свой первый музыкальный альбом, который получил название «Пока живёт любовь».