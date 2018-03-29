Макс Фадеев представил песню "Ангелы" в память о жертвах ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово





Сегодня, 29 марта 2018 года, певец и продюсер Макс Фадеев презентовал песню под названием "Ангелы" в память о погибших в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня".

"Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях – ссылка на ВК в шапке профиля. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018"



- подписал видео Фадеев.



Предлагаем Вам послушать композицию чуть ниже.



Макс Фадеев - Ангелы (29.03.18)











Количество просмотров: 2 171 Ключевые слова: Макс Фадеев Количество просмотров: 2 171





Автор фото: instagram



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: instagramПоделись с друзьями:

Загрузка...

Похожие новости

Самое популярное за неделю

Перейти в галерею