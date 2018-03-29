"Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях – ссылка на ВК в шапке профиля. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018"
- подписал видео Фадеев.
Предлагаем Вам послушать композицию чуть ниже.
Макс Фадеев - Ангелы (29.03.18)
Макс Фадеев представил песню "Ангелы" в память о жертвах ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Вчера, 20:35
Сегодня, 29 марта 2018 года, певец и продюсер Макс Фадеев презентовал песню под названием "Ангелы" в память о погибших в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня".
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Ключевые слова: Макс Фадеев
Количество просмотров: 2 171
Количество просмотров: 2 171
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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