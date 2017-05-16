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Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота

Сегодня, 11:30
Певец Влад Соколовский перестал скрывать тот факт, что нашёл замену бывшей жене Рите Дакота. Напомним, что Рита не только являлась супругой Влада, но и писала дня него песни.

Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота


В своей гневной речи в адрес неверного мужа Рита говорила о том, что, конечно, хорошо, когда твоя жена - композитор, мол, отлично устроился.

Прошло несколько месяцев, и стало понятно, что, к сожалению, незаменимых людей не существует. Вчера Соколовский презентовал новую песню под названием "Гораздо важней", которая уже сейчас невероятно понравилась слушателям, а многие отметили, что это даже круче того, что было с Ритой.



"Для кого то пустой набор слов, а для кого то целый мир! Широта взглядов всегда будет против узких пониманий..."

- подписал Влад новинку в Инстаграм.

Интересно, что песня конкурирует сейчас с хитом "Цунами" Риты:

Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота


"Не хотел в первый день выкладывать этот скриншот, потому что думал, что попадание в русский топ - это ненадолго и сейчас пройдёт первая волна и трек ближе к вечеру вылетит оттуда, ну или продержится всего денёк... Сегодня уже 4й день и песня все ещё там) В первый день она попала на 5 место, потом долго держалась на 6 и сегодня на 7. Хочу сказать большое спасибо моей музыкальной аудитории за вашу поддержку! Я делаю это все именно для вас! Я счастлив от того сколько крутых отзывов и неожиданных поздравлений я получил) Спасибо моим музыкальным братьям @the_andrew_weed и @agafonov3000, пацаны вы прекрасно знаете, что так как получается именно у нас троих, ни у кого больше не получится! Всех обнял)"

- пишет Влад.

Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота


Понятно, что Рите обидно слышать лестные отзывы о творческих успехах бывшего мужа, поэтому zvezdi.ru предлагают обсудить вам другую тему.

Нам интересно - в данный момент Рита Дакота вызывает у вас чувство жалости, а Влад всё еще кажется гнусным типом, обманувшим любимую? Или всё случилось так, как должно было произойти?

Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота

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Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота

Количество просмотров: 4 693
На чьей вы стороне - Влада или Риты?
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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