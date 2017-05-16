Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота

Всё равно за Дакоту. Она после родов, с ребёнком, а тут такое...

Знала она... просто выжидала момента запустить процесс

Если бы Рита веля себя поскромнее, то был/а бы за неё, но она уж сильно долбит нытьём

Поддерживаю Влада. Конечно, изменять не хорошо. Но его явно взяли в оборот с беременностью. Он только потом одумался, а куда деваться...