Певец Влад Соколовский нашёл ещё одну замену бывшей жене Рите Дакота

Прошло несколько месяцев, и стало понятно, что, к сожалению, незаменимых людей не существует. Вчера Соколовский презентовал новую песню под названием "Гораздо важней", которая уже сейчас невероятно понравилась слушателям, а многие отметили, что это даже круче того, что было с Ритой.
"Для кого то пустой набор слов, а для кого то целый мир! Широта взглядов всегда будет против узких пониманий..."
- подписал Влад новинку в Инстаграм.
Интересно, что песня конкурирует сейчас с хитом "Цунами" Риты:
"Не хотел в первый день выкладывать этот скриншот, потому что думал, что попадание в русский топ - это ненадолго и сейчас пройдёт первая волна и трек ближе к вечеру вылетит оттуда, ну или продержится всего денёк... Сегодня уже 4й день и песня все ещё там) В первый день она попала на 5 место, потом долго держалась на 6 и сегодня на 7. Хочу сказать большое спасибо моей музыкальной аудитории за вашу поддержку! Я делаю это все именно для вас! Я счастлив от того сколько крутых отзывов и неожиданных поздравлений я получил) Спасибо моим музыкальным братьям @the_andrew_weed и @agafonov3000, пацаны вы прекрасно знаете, что так как получается именно у нас троих, ни у кого больше не получится! Всех обнял)"
- пишет Влад.
Понятно, что Рите обидно слышать лестные отзывы о творческих успехах бывшего мужа, поэтому zvezdi.ru предлагают обсудить вам другую тему.
Нам интересно - в данный момент Рита Дакота вызывает у вас чувство жалости, а Влад всё еще кажется гнусным типом, обманувшим любимую? Или всё случилось так, как должно было произойти?