Слушать онлайн Вера Брежнева - Пой и танцуй
Текст песни Вера Брежнева - Пой и танцуй
Фиолетовые сумерки,
Одинокие, тусклые.
С перепутанными чувствами,
Внутри, внутри.
Ты одна идёшь по улице,
Почему такая грустная,
Твоя внутренняя музыка и ты.
Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.
Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.
Фиолетовые сумерки,
Ты надела всё лучшее.
По тебе уже соскучились,
А ты, а ты.
Ты одна идёшь по улице,
В голове у тебя кружится.
Твоя внутренняя музыка мечты.
Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.
Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.
Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.
Вера Брежнева - Пой и танцуй (скачать, слушать онлайн, текст)
Вчера, 15:03
Певица Вера Брежнева презентовала позитивную музыкальную новинку под названием "Пой и танцуй".
← Кара Делевинь и Кендалл Дженнер снялись для календаря CHAOS 2020 NILETTO - Повезёт (скачать, слушать онлайн, текст песни) →
Ключевые слова: Вера Брежнева
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Количество просмотров: 1 131
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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