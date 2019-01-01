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Вера Брежнева - Пой и танцуй (скачать, слушать онлайн, текст)

Вчера, 15:03
Певица Вера Брежнева презентовала позитивную музыкальную новинку под названием "Пой и танцуй".

Вера Брежнева - Пой и танцуй (скачать, слушать онлайн, текст)
Слушать онлайн Вера Брежнева - Пой и танцуй



Текст песни Вера Брежнева - Пой и танцуй

Фиолетовые сумерки,
Одинокие, тусклые.
С перепутанными чувствами,
Внутри, внутри.
Ты одна идёшь по улице,
Почему такая грустная,
Твоя внутренняя музыка и ты.

Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.

Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.

Фиолетовые сумерки,
Ты надела всё лучшее.
По тебе уже соскучились,
А ты, а ты.
Ты одна идёшь по улице,
В голове у тебя кружится.
Твоя внутренняя музыка мечты.

Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.

Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.

Пой, пой, пой и танцуй,
Пой и танцуй.
Пой, пой, пой себе в слух,
Пой себе в слух.

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 1 131
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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