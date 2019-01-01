Вера Брежнева - Пой и танцуй (скачать, слушать онлайн, текст)





Певица Вера Брежнева презентовала позитивную музыкальную новинку под названием "Пой и танцуй".

Слушать онлайн Вера Брежнева - Пой и танцуй







Текст песни Вера Брежнева - Пой и танцуй



Фиолетовые сумерки,

Одинокие, тусклые.

С перепутанными чувствами,

Внутри, внутри.

Ты одна идёшь по улице,

Почему такая грустная,

Твоя внутренняя музыка и ты.



Пой, пой, пой и танцуй,

Пой и танцуй.

Пой, пой, пой себе в слух,

Пой себе в слух.



Пой, пой, пой и танцуй,

Пой и танцуй.

Пой, пой, пой себе в слух,

Пой себе в слух.



Фиолетовые сумерки,

Ты надела всё лучшее.

По тебе уже соскучились,

А ты, а ты.

Ты одна идёшь по улице,

В голове у тебя кружится.

Твоя внутренняя музыка мечты.



Пой, пой, пой и танцуй,

Пой и танцуй.

Пой, пой, пой себе в слух,

Пой себе в слух.



Пой, пой, пой и танцуй,

Пой и танцуй.

Пой, пой, пой себе в слух,

Пой себе в слух.



Пой, пой, пой и танцуй,

Пой и танцуй.

Пой, пой, пой себе в слух,

Пой себе в слух.





Количество просмотров: 1 131 Ключевые слова: Вера Брежнева Количество просмотров: 1 131





Автор фото: Инстаграм



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