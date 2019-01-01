NILETTO - Повезёт (скачать, слушать онлайн, текст песни)

На днях NILETTO представил mood видео на эту песню.
Текст песни NILETTO - Повезёт
Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.
Мне просто не везёт. И каждая дворняжка,
Мне при встрече сразу лапу подаёт.
Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.
Мне просто не везёт. Мне каждая дворняжка,
Мне при встрече сразу лапу подаёт.
Я всё же улыбаюсь,
Хоть потерял её, её.
Мама, знай - я нормальный парень,
Мне просто не везёт!
[Куплет 1, NILETTO]:
Поджигали потолки и бросали курить.
Встречались по любви. Спали, чтобы забыть.
Взрослый озорник. Совершали косяки.
Мы учились на своих. Мы учились любить.
Эх, зелёные глаза погубили пацана.
Скатертью, скатертью стелется душа.
[Припев]:
Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.
Мне просто не везёт. И каждая дворняжка,
Мне при встрече сразу лапу подаёт.
Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.
Мне просто не везёт. Мне каждая дворняжка,
Мне при встрече сразу лапу подаёт.
[Куплет 2, NILETTO]:
Себе позволю такси, сегодня ж выходной.
Тариф "Эконом", - главное, что домой.
Начинаю день - радио, гороскоп.
Чтобы не свалить я прослушал вслух.
Я же, как отец мой - такой простой
Он мне говорит: "Ты такой простой."
Он мне говорит: "Ты такой простой.
Парень, ты как я - ещё такой молодой".
А зелёные глаза погубили пацана.
Скатертью, скатертью стелется душа.
[Припев]:
Мама, я исправлюсь. Мама, я исправлюсь.
Просто не везёт. И каждая дворняжка,
Мне при встрече сразу лапу подаёт.
Я всё же улыбаюсь,
Хоть потерял её, её, её.
Мама, знай - я нормальный парень,
Мне просто не везёт.
Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.
Мне просто не везёт. Мне каждая дворняжка,
Мне при встрече сразу лапу подаёт.
Я всё же улыбаюсь,
Хоть потерял её, её.
Мама, знай - я нормальный парень,
Мне просто не везёт!
[Финал]:
Мне скоро повезёт.
Мне скоро повезёт.
Знай, мне скоро повезёт.
Знай, мне скоро повезёт.
Я знаю, мне скоро повезёт.
Я знаю, мне скоро повезёт.
Я знаю, мне скоро повезёт.
Я знаю, мне скоро повезёт.
Нам всем так скоро повезёт.
Повезёт, повезёт, повезёт.
Повезёт, повезёт, повезёт.
Нам всем повезёт.
Моим друзьям не повезёт.
Моим родным всем повезёт.
И мне, конечно, повезёт.
Напомним, - автор трека "Любимка", который мгновенно взлетел на первые места всех музыкальных чартов России.
О себе артист рассказывает:
"УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА СЛОЖНО, ПРОЩЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ.
В этом посте я расскажу о себе, точнее, постараюсь:
Итак, пишу все, что приходит в голову.
Кто-то знает меня как автора трека «Любимка». Кого-то смущает моя внешность, у кого-то эта внешность не сочетается с музыкой. Я достаточно взрослый, но мне не высадно выглядеть как МУЛЬТЯШКА. Я позитивен колоссально и твердо спокоен как наш дедушка. Цветная одежда сверху, внутри парень с района, который так же как и большенство наших друзей грызет землю, веря в будущее, мужчина, который хочет купить родителям дом.
Артиста многие чувствуют по музыке. Сейчас все слушают ЛЮБИМКУ, а я тем временем пишу такие душевные песни, которые не оставят равнодушным ни одного пацана. Вот так, NILETTO как шальной парняга делает прикольные песни и взрослые саундтреки к нашей с вами жизни. Прямо сейчас я напеваю дико кайфовый припев для песни, которую очень хотел бы сделать вместе с @_zivert . Незнаю, получится ли мне покорить ее музыкальное сердце свей музыкой и достучатся.
Я готовлю альбом простого парня, альбом души, альбом друга, альбом меня. Я был бы счастлив когда-нибудь сделать совместную музыку с @kaspiyskiy_gruzofficial . Это гениальные для меня музыканты.
14 ноября выйдет сильная песня с @bittuevv_live .
Вот такой я - разный.
Я люблю музыку, если она от сердца. Я люблю спорт, но без фанатизма и с юмором. Я ценю настоящую любовь и преданность.
Я ценю родных и людей, который рядом с самого начала. Я ненавижу деньги и скажу об этом в треке «Платить за дружбу не нужно»
Надеюсь на пару хороших треков с @zippo_music , очень мне нравится музыка этого парня. Уже жду от него крутой куплет в альбом.
Приятно, что музло объединило меня с @fleshaudiopunk . Екатеринбург, навсегда!
Я, правда, пишу это сейчас в режиме: ЧТО ДУМАЮ, то и пишу.
Мне порой хватает одного взгляда в жизни, чтобы прочесть человека, и внутренний радар меня не подводит. Жаль, люди в интернете думают поверхностно, отрицают людей. А ведь они и представить не могут, что человек, которого они отталкивают и так ругают, легко может стать лучшим другом.
Папа говорит: «Хоккеистом можешь Ты не быть, а человеком быть обязан!»
Я - человек и хочу им остаться!".
instagram.com/niletto_official
NILETTO - Повезёт (скачать, слушать онлайн, текст песни)
Вчера, 15:17
Певец NILETTO выпустил трек "Повезёт". Новинку уже охарактеризовали, как социальный трек о жизни.
← Вера Брежнева - Пой и танцуй (скачать, слушать онлайн, текст) Клава Кока и MORGENSHTERN презентовали клип на песню "Мне пох" →
Ключевые слова: NILETTO
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Количество просмотров: 1 534
Автор: MyshaПерейти в галерею
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