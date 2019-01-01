NILETTO - Повезёт (скачать, слушать онлайн, текст песни)





Певец NILETTO выпустил трек "Повезёт". Новинку уже охарактеризовали, как социальный трек о жизни.

На днях NILETTO представил mood видео на эту песню.







Текст песни NILETTO - Повезёт



Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.

Мне просто не везёт. И каждая дворняжка,

Мне при встрече сразу лапу подаёт.



Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.

Мне просто не везёт. Мне каждая дворняжка,

Мне при встрече сразу лапу подаёт.



Я всё же улыбаюсь,

Хоть потерял её, её.

Мама, знай - я нормальный парень,

Мне просто не везёт!



[Куплет 1, NILETTO]:

Поджигали потолки и бросали курить.

Встречались по любви. Спали, чтобы забыть.

Взрослый озорник. Совершали косяки.

Мы учились на своих. Мы учились любить.



Эх, зелёные глаза погубили пацана.

Скатертью, скатертью стелется душа.



[Припев]:

Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.

Мне просто не везёт. И каждая дворняжка,

Мне при встрече сразу лапу подаёт.



Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.

Мне просто не везёт. Мне каждая дворняжка,

Мне при встрече сразу лапу подаёт.



[Куплет 2, NILETTO]:

Себе позволю такси, сегодня ж выходной.

Тариф "Эконом", - главное, что домой.

Начинаю день - радио, гороскоп.

Чтобы не свалить я прослушал вслух.



Я же, как отец мой - такой простой

Он мне говорит: "Ты такой простой."

Он мне говорит: "Ты такой простой.

Парень, ты как я - ещё такой молодой".



А зелёные глаза погубили пацана.

Скатертью, скатертью стелется душа.



[Припев]:

Мама, я исправлюсь. Мама, я исправлюсь.

Просто не везёт. И каждая дворняжка,

Мне при встрече сразу лапу подаёт.



Я всё же улыбаюсь,

Хоть потерял её, её, её.

Мама, знай - я нормальный парень,

Мне просто не везёт.



Мама, я исправлюсь. Мама, знай, я справлюсь.

Мне просто не везёт. Мне каждая дворняжка,

Мне при встрече сразу лапу подаёт.



Я всё же улыбаюсь,

Хоть потерял её, её.

Мама, знай - я нормальный парень,

Мне просто не везёт!



[Финал]:

Мне скоро повезёт.

Мне скоро повезёт.

Знай, мне скоро повезёт.

Знай, мне скоро повезёт.



Я знаю, мне скоро повезёт.

Я знаю, мне скоро повезёт.

Я знаю, мне скоро повезёт.

Я знаю, мне скоро повезёт.



Нам всем так скоро повезёт.

Повезёт, повезёт, повезёт.

Повезёт, повезёт, повезёт.

Нам всем повезёт.



Моим друзьям не повезёт.

Моим родным всем повезёт.

И мне, конечно, повезёт.



Напомним, - автор трека "Любимка", который мгновенно взлетел на первые места всех музыкальных чартов России.







О себе артист рассказывает:



"УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА СЛОЖНО, ПРОЩЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ.

В этом посте я расскажу о себе, точнее, постараюсь:

Итак, пишу все, что приходит в голову.

Кто-то знает меня как автора трека «Любимка». Кого-то смущает моя внешность, у кого-то эта внешность не сочетается с музыкой. Я достаточно взрослый, но мне не высадно выглядеть как МУЛЬТЯШКА. Я позитивен колоссально и твердо спокоен как наш дедушка. Цветная одежда сверху, внутри парень с района, который так же как и большенство наших друзей грызет землю, веря в будущее, мужчина, который хочет купить родителям дом.

Артиста многие чувствуют по музыке. Сейчас все слушают ЛЮБИМКУ, а я тем временем пишу такие душевные песни, которые не оставят равнодушным ни одного пацана. Вот так, NILETTO как шальной парняга делает прикольные песни и взрослые саундтреки к нашей с вами жизни. Прямо сейчас я напеваю дико кайфовый припев для песни, которую очень хотел бы сделать вместе с @_zivert . Незнаю, получится ли мне покорить ее музыкальное сердце свей музыкой и достучатся.

Я готовлю альбом простого парня, альбом души, альбом друга, альбом меня. Я был бы счастлив когда-нибудь сделать совместную музыку с @kaspiyskiy_gruzofficial . Это гениальные для меня музыканты.

14 ноября выйдет сильная песня с @bittuevv_live .

Вот такой я - разный.

Я люблю музыку, если она от сердца. Я люблю спорт, но без фанатизма и с юмором. Я ценю настоящую любовь и преданность.

Я ценю родных и людей, который рядом с самого начала. Я ненавижу деньги и скажу об этом в треке «Платить за дружбу не нужно»

Надеюсь на пару хороших треков с @zippo_music , очень мне нравится музыка этого парня. Уже жду от него крутой куплет в альбом.

Приятно, что музло объединило меня с @fleshaudiopunk . Екатеринбург, навсегда!

Я, правда, пишу это сейчас в режиме: ЧТО ДУМАЮ, то и пишу.

Мне порой хватает одного взгляда в жизни, чтобы прочесть человека, и внутренний радар меня не подводит. Жаль, люди в интернете думают поверхностно, отрицают людей. А ведь они и представить не могут, что человек, которого они отталкивают и так ругают, легко может стать лучшим другом.

Папа говорит: «Хоккеистом можешь Ты не быть, а человеком быть обязан!»

Я - человек и хочу им остаться!".



instagram.com/niletto_official





Количество просмотров: 1 534 Ключевые слова: NILETTO Количество просмотров: 1 534





Автор фото: Инстаграм



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