Клава Кока и MORGENSHTERN презентовали клип на песню "Мне пох"





Артистка лейбла Black Star Клава Кока и MORGENSHTERN презентовали видео на песню "Мне пох".

Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох







Текст песни Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох





[Куплет 1, Клава Кока]

Скажи мне сладкую ложь, скажи прямо в лицо

Скажи, что любишь меня, но уже так всё равно

Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд

Но ты точно из тех, кому нельзя доверять



[Припев, Клава Кока]

Точно!

Мне пох, пох - тебя люблю, но веду себя так будто мне

Пох, пох - потому что я люблю тебя

Слышишь? Мне пох, пох - я люблю, я люблю, я люблю тебя

Но мне пох, пох! Ах! Ох!



Мне пох, пох - тебя люблю, но веду себя так будто мне

Пох, пох, потому что я люблю тебя

Слышишь? Мне пох, пох - я люблю, я люблю, я люблю тебя

Но мне пох, пох! Ах! Ох!



[Куплет 2, MORGENSHTERN]

Эй не трогай руку, я куплю твою подругу, если захочу

Поверь мне, детка, я не дам те сердце, детка

Я не дам те душу, максимум, что это деньги

М? Может быть чуть больше, если ты это заслужишь, сучка



Но в душе, в неглиже, я - романтик Алишер

Я так верил в эту вашу, б*ять, любовь! А что теперь? Я умней!

У меня: суки, деньги, тачки; у меня в сумке - пачки, пачки

Девочка ночью громко плачет - ну а мне, а мне пох



[Припев, Клава Кока]

Мне пох, пох -

Тебя люблю, но веду себя так будто мне

Пох, пох, потому что я люблю тебя (Люблю тебя)

Слышишь? Мне пох, пох - я люблю, я люблю, я люблю тебя

Но мне пох, пох! Ах! Ох!



(Окей, не выключай)



[Переход, MORGENSHTERN]

Нет, нет, не слёзы детка

Ты же по-другому мокнешь (Ууу)

Потанцуем, детка?

Я же вижу как ты смотришь (Взгляд)



Нет, нет, не слёзы детка

Ты же по-другому мокнешь (Ууу)

Потанцуем, детка?

Я же вижу как ты смотришь (Потанцуем, детка?)



[Припев, Клава Кока]

Мне пох, пох - тебя люблю, но веду себя так будто мне

Пох, пох, потому что я люблю тебя (Люблю тебя)

Слышишь? Мне пох, пох (Уооу) - я люблю, я люблю, я люблю тебя

Но мне пох, пох! Ах! Ох!



Мне пох, пох (Мне пох) Ах! Ох! (Мне пох)

Мне пох, пох (Мне пох) Ах! Ох!

Мне пох, пох (Мне пох) Ах! Ох! (Мне пох)

Мне пох, пох (Мне пох) - потому что я люблю тебя



[Финал, MORGENSHTERN]

Окей, эй, а*уеть, вот это я классный!





Количество просмотров: 2 132 Ключевые слова: Клава Кока Количество просмотров: 2 132





Автор фото: Инстаграм



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