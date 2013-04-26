Полина Гагарина нашла песню, которая посвящена ей, любви и порно

- Что чувствует человек, когда его именем называют улицу или ставят ему памятник? Я понятия не имею. Зато я знаю что чувствует человек, неожиданно нашедший песню, посвященную себе :)Вчера вечерком решила познакомить мужа с песней группы EstradaRada. Слушаем одну, другую песню и тут.....огого... глаза падают на песню под названием " Полина Гагарина "!!! Мы скорее включать, слушать, танцевать, смеяться... потом, отдышавшись, Дима говорит: " Представляешь, про тебя уже песни слагают!! Я горжусь!" А мне, что уж там говорить, приятно))) оказывается какое у меня певучее имя, хожу вот , пою.Мотивчик песни, которая, появилась в сети уже год назад, оказался, действительно запоминающимся, а особенно слова –Так проникновенно, как в фильмах о любви и в порно, одновременно поет Полина Гагарина.[media=