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Полина Гагарина нашла песню, которая посвящена ей, любви и порно

Сегодня, 17:43
Накануне, Полина Гагарина в своем микроблоге поделилась историей, как в сети нашла песню, посвященную себе любимой.

Полина Гагарина нашла песню, которая посвящена ей, любви и порно
- Что чувствует человек, когда его именем называют улицу или ставят ему памятник? Я понятия не имею. Зато я знаю что чувствует человек, неожиданно нашедший песню, посвященную себе :)

Вчера вечерком решила познакомить мужа с песней группы EstradaRada. Слушаем одну, другую песню и тут.....огого... глаза падают на песню под названием " Полина Гагарина "!!! Мы скорее включать, слушать, танцевать, смеяться... потом, отдышавшись, Дима говорит: " Представляешь, про тебя уже песни слагают!! Я горжусь!" А мне, что уж там говорить, приятно))) оказывается какое у меня певучее имя, хожу вот , пою.

Полина Гагарина нашла песню, которая посвящена ей, любви и порно


Мотивчик песни, которая, появилась в сети уже год назад, оказался, действительно запоминающимся, а особенно слова –
Так проникновенно, как в фильмах о любви и в порно, одновременно поет Полина Гагарина.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 104
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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