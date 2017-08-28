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Диана Шурыгина свяжет себя узами брака

Сегодня, 11:23
Диана Шурыгина собирается замуж за своего избранника, 29-летнего оператора Андрея Шлягина.

Диана Шурыгина свяжет себя узами брака
На прошлой неделе молодые люди уже подали заявление в загс, и теперь готовятся к свадьбе, которая состоится 5 октября.

«Андрей мне понравился своим веселым и добрым характером, манерой общения, – сообщила 18-летняя Диана журналистам. – Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаемся ни на минуту.

Диана Шурыгина свяжет себя узами брака


Я переехала к Андрею, у него отдельная от родителей квартира. На днях мы завтракали, и он заявил: «Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю». Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась. Кольцо решили выбрать вместе, чтобы сразу угадать с размером и дизайном».

Диана Шурыгина свяжет себя узами брака


Андрей является очень востребованным в своей профессии и работает на "Первом канале", девушка признается, что нашла с ним счастье.

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Ключевые слова: Диана Шурыгина

Количество просмотров: 6 123
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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Диана Шурыгина свяжет себя узами брака Диана Шурыгина собирается замуж за своего избранника, 29-летнего оператора Андрея Шлягина.
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