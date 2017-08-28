Диана Шурыгина свяжет себя узами брака

На прошлой неделе молодые люди уже подали заявление в загс, и теперь готовятся к свадьбе, которая состоится 5 октября.«Андрей мне понравился своим веселым и добрым характером, манерой общения, – сообщила 18-летняя Диана журналистам. – Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаемся ни на минуту.Я переехала к Андрею, у него отдельная от родителей квартира. На днях мы завтракали, и он заявил: «Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю». Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась. Кольцо решили выбрать вместе, чтобы сразу угадать с размером и дизайном».Андрей является очень востребованным в своей профессии и работает на "Первом канале", девушка признается, что нашла с ним счастье.