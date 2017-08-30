Равшана Куркова впервые прокомментировала новость о замужестве

А причиной для таких слухов стали фотографии, которые молодые люди опубликовали практически одновременно в своих микроблогах. Причем у Равшаны даже особо наблюдательные заметили обручальное кольцо.«Не просто замужняя, а уже и беременная, если верить журналистам. Видимо, через пару месяцев рожу, потом разведусь и далее все то же самое. Не хоронят пока, и слава Богу. У меня совет: ребят, идите писать сценарии фантастических фильмов — не губите талант, работая в желтой прессе. В этой индустрии как раз нехватка хороших сценаристов с фантазией.Я так думаю, что, по сути, журналистам и не нужны мои комментарии относительно того, что реально происходит в моей жизни, — они прекрасно справляются сами… Поэтому я решила ни в коем случае им не мешать», — ответила актриса.В итоге от Равшаны так и не было прямого ответа на вопрос замужем ли она, женщина решила сохранить интригу.