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Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз

Сегодня, 16:31
Звезда сериала "Зачарованные" актриса Холли Мэри Комбс показала обручальное кольцо.

Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз
Первый брак 43-летней Холли Мэри Комбс распался в 1997 году и продлился четыре года. Затем она вновь вышла замуж в 2004-м - избранником звезды стал её давний друг Дэвид Донохо, пара воспитала троих детей. Однако и этому союзу не суждено было продержаться долго - актриса подала на развод спустя семь лет.

Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз


О новом возлюбленном Холли Мэри пока очень мало фактов - западным СМИ известно лишь его имя - Майк. На днях в блоге Кобмс появилось фото с обручальным кольцом, подписанное следующей фразой: "Да. Просто да".

Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз


Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз


Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз

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Ключевые слова: Холли Мэри Комбс

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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