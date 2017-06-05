Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз

Первый брак 43-летней Холли Мэри Комбс распался в 1997 году и продлился четыре года. Затем она вновь вышла замуж в 2004-м - избранником звезды стал её давний друг Дэвид Донохо, пара воспитала троих детей. Однако и этому союзу не суждено было продержаться долго - актриса подала на развод спустя семь лет.О новом возлюбленном Холли Мэри пока очень мало фактов - западным СМИ известно лишь его имя - Майк. На днях в блоге Кобмс появилось фото с обручальным кольцом, подписанное следующей фразой: "Да. Просто да".