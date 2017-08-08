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Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом

Вчера, 20:28
Актриса и бывшая супруга Тома Круза Кэти Холмс подтвердила слухи о своём романе.

Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом
38-летняя Кэти Холмс и Джейми Фокс, который старше актрисы на 11 лет, довольно долго и успешно скрывали свой роман. Конечно, западные издания догадывались, что дружба звезд скрывает под собой нечто большее, но доказательств этого так и не было представлено.

Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом


Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом


И вот, спустя четыре года после начала отношений, Кэти и Джейми ничего не оставалось, кроме как перестать скрывать роман. Фотографы запечатлели их на одном из пляжей Малибу - звезды держались за руки, целовались и наслаждались прогулкой вдоль моря.

Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом


Интересно, что со стороны Кэти такое долгое утаивание отношений было узаконено договором с бывшим супругом Томом Крузом - согласно документу, Холмс должна скрывать свою личную жизнь в течении пяти лет после развода с актером. За такое своеобразное соглашение она получила почти 10 миллионов долларов, и теперь этот срок как раз подошел к концу.

Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом

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Ключевые слова: Кэти Холмс, Джейми Фокс

Количество просмотров: 6 110
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом Актриса и бывшая супруга Тома Круза Кэти Холмс подтвердила слухи о своём романе.
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