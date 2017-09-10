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Фанаты уверены, что у Кети Топурия и Гуфа роман

Сегодня, 13:25
Недавняя новость о том, что Кети Топурия расстается со своим мужем Львом Гейхманом взволновала многих фанатов.

Фанаты уверены, что у Кети Топурия и Гуфа роман
Теперь же поклонники снова заговорили об отношениях исполнительницы и рэпера Гуфа. Музыкант категорически опровергает данные слухи, но все же его недавний пост, адресованный Кети, заставляет усомниться в его словах.

«Ма, я тебя поздравляю! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души», - написал под совместным фото Гуф.

Фанаты уверены, что у Кети Топурия и Гуфа роман


О романе между музыкантами говорится уже с начала года, но они все отрицают.

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Ключевые слова: Кети Топурия, Гуф

Количество просмотров: 507
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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