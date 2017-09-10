Фанаты уверены, что у Кети Топурия и Гуфа роман

Теперь же поклонники снова заговорили об отношениях исполнительницы и рэпера Гуфа. Музыкант категорически опровергает данные слухи, но все же его недавний пост, адресованный Кети, заставляет усомниться в его словах.«Ма, я тебя поздравляю! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души», - написал под совместным фото Гуф.О романе между музыкантами говорится уже с начала года, но они все отрицают.