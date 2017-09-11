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Алексей Панин рассказал об увлечениях известными актрисами

Сегодня, 10:15
Актер Алексей Панин часто рассказывает своим подписчикам что-то сокровенное, и он никогда не пытался скрыть то, что у него были романы с популярными актрисами.

Алексей Панин рассказал об увлечениях известными актрисами
По признанию Алексея, в 2006 году он встречался с Мариной Александровой.

Алексей Панин рассказал об увлечениях известными актрисами


«Наши отношения были очень честными, искренними и настоящими, но развивались слишком быстро. Мы практически сразу съехались. Честно говоря, я давно должен Марине денег. Тогда она уехала в командировку в Рим, оставила мне машину, а я ее благополучно разбил. Александрова великодушно закрыла на это глаза. Меня до сих пор гложет совесть за то происшествие», - сообщил мужчина.

Также стало известно об отношениях с Екатериной Шпицей.

Алексей Панин рассказал об увлечениях известными актрисами


«Мы познакомились, когда Катя еще не была знаменита и, честно сказать, от общения со мной она не приобрела никаких бонусов. Я тогда не блистал, иногда выпивал во время съемок и фестивалей. Когда было плохо душевно, звонил Шпице. До сих пор помню, как приезжал к ней полупьяный, немытый, а она меня обогревала. Я ложился на пол и на коленях просил, чтобы Катя меня не бросала», - делится актер.

Но слухи о романе с Татьяной Арнтгольц, который ему приписывали много раз, он категорически опровергнул.

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Ключевые слова: Алексей Панин, Екатерина Шпица, Марина Александрова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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