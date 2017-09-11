Алексей Панин рассказал об увлечениях известными актрисами

По признанию Алексея, в 2006 году он встречался с Мариной Александровой.«Наши отношения были очень честными, искренними и настоящими, но развивались слишком быстро. Мы практически сразу съехались. Честно говоря, я давно должен Марине денег. Тогда она уехала в командировку в Рим, оставила мне машину, а я ее благополучно разбил. Александрова великодушно закрыла на это глаза. Меня до сих пор гложет совесть за то происшествие», - сообщил мужчина.Также стало известно об отношениях с Екатериной Шпицей.«Мы познакомились, когда Катя еще не была знаменита и, честно сказать, от общения со мной она не приобрела никаких бонусов. Я тогда не блистал, иногда выпивал во время съемок и фестивалей. Когда было плохо душевно, звонил Шпице. До сих пор помню, как приезжал к ней полупьяный, немытый, а она меня обогревала. Я ложился на пол и на коленях просил, чтобы Катя меня не бросала», - делится актер.Но слухи о романе с Татьяной Арнтгольц, который ему приписывали много раз, он категорически опровергнул.