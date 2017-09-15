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Сати Казанова передумала играть свадьбу на родине

Сегодня, 12:29
Некоторое время назад сообщалось, что популярная певица и экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова собирается выйти замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, в Кабардино-Балкарии.

Сати Казанова передумала играть свадьбу на родине
Но исполнительница передумала и решила сыграть свадьбу в Италии, на родине своего избранника. На торжество в итоге было принято решение позвать в два раза меньше гостей, чем планировалось ранее, но это Сати нисколько не огорчает.

Сати Казанова передумала играть свадьбу на родине


На днях певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным, восхитив присутствующих счастливым видом.

Сати Казанова передумала играть свадьбу на родине

← Состоялось официальное оформление ра...

Ключевые слова: Сати Казанова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Сати Казанова передумала играть свадьбу на родине Некоторое время назад сообщалось, что популярная певица и экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова собирается выйти замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, в Кабардино-Балкарии.
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