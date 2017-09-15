Сати Казанова передумала играть свадьбу на родине

Некоторое время назад сообщалось, что популярная певица и экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова собирается выйти замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, в Кабардино-Балкарии.

Но исполнительница передумала и решила сыграть свадьбу в Италии, на родине своего избранника. На торжество в итоге было принято решение позвать в два раза меньше гостей, чем планировалось ранее, но это Сати нисколько не огорчает.На днях певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным, восхитив присутствующих счастливым видом.