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Бракосочетание Саши Артемовой и Евгения Кузина пройдет в США

Сегодня, 13:30
На главной телестройке страны в конкурсе "Свадьба на миллион" победу одержали Евгений Кузин и Саша Артемова.

Бракосочетание Саши Артемовой и Евгения Кузина пройдет в США
Согласно условиям, бракосочетание должно пройти в этом году, но пара уже несколько раз переносила дату торжества. Причиной переноса является то, что у девушки нет украинского паспорта.

Сейчас влюбленные решают, где организуют свадьбу, но они пришли ко мнению, что торжество будет ярким и роскошным.

Бракосочетание Саши Артемовой и Евгения Кузина пройдет в США


«Я хотела организовать праздник в Москве, но Женя настаивает на том, чтобы отправиться либо на острова, либо в США. Стараюсь прислушиваться к мнению будущего мужа, поэтому возможно свадьба состоится за рубежом. Мы сейчас копим деньги, поскольку выигрыша явно будет недостаточно, чтобы воплотить все наши желания. На свадьбу мечты понадобится около двух миллионов», - рассказала Артемова.

Поклонники реалити-шоу сходятся во мнении, что Евгений и Саша являются самой запоминающейся и яркой парой проекта.

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Ключевые слова: Евгений Кузин, Саша Артемова

Количество просмотров: 5 109
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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