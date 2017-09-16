Бракосочетание Саши Артемовой и Евгения Кузина пройдет в США

Согласно условиям, бракосочетание должно пройти в этом году, но пара уже несколько раз переносила дату торжества. Причиной переноса является то, что у девушки нет украинского паспорта.Сейчас влюбленные решают, где организуют свадьбу, но они пришли ко мнению, что торжество будет ярким и роскошным.«Я хотела организовать праздник в Москве, но Женя настаивает на том, чтобы отправиться либо на острова, либо в США. Стараюсь прислушиваться к мнению будущего мужа, поэтому возможно свадьба состоится за рубежом. Мы сейчас копим деньги, поскольку выигрыша явно будет недостаточно, чтобы воплотить все наши желания. На свадьбу мечты понадобится около двух миллионов», - рассказала Артемова.Поклонники реалити-шоу сходятся во мнении, что Евгений и Саша являются самой запоминающейся и яркой парой проекта.