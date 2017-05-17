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Холли Берри показала нового возлюбленного

Сегодня, 02:41
Актриса Холли Берри нашла новую любовь.

Холли Берри показала нового возлюбленного
В жизни 51-летней голливудской звезды Холли Берри было несколько неудачных романов, заканчивавшихся скандальными разрывами и даже драками. Но, возможно, на сей раз актриса сможет обрести настоящую любовь с новым избранником. Им стал 34-летний Александр Грант (Алекс Да Кид), успешный хип-хоп продюсер. Когда именно начался их роман, западные издания умалчивают - известно лишь, что они вместе уже несколько месяцев.

Холли Берри показала нового возлюбленного


Холли Берри показала нового возлюбленного


И вот, наконец, в блоге Холли появился первый снимок с бойфрендом, официально подтверждающий их отношения. Такое же фото разместил на своей страничке и Александр. "Мой баланс" - подписала кадр пара.

Холли Берри показала нового возлюбленного


Холли Берри показала нового возлюбленного


Холли Берри показала нового возлюбленного

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, stereo.ru

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