Холли Берри показала нового возлюбленного

В жизни 51-летней голливудской звезды Холли Берри было несколько неудачных романов, заканчивавшихся скандальными разрывами и даже драками. Но, возможно, на сей раз актриса сможет обрести настоящую любовь с новым избранником. Им стал 34-летний Александр Грант (Алекс Да Кид), успешный хип-хоп продюсер. Когда именно начался их роман, западные издания умалчивают - известно лишь, что они вместе уже несколько месяцев.И вот, наконец, в блоге Холли появился первый снимок с бойфрендом, официально подтверждающий их отношения. Такое же фото разместил на своей страничке и Александр. "Мой баланс" - подписала кадр пара.