И вот, наконец, в блоге Холли появился первый снимок с бойфрендом, официально подтверждающий их отношения. Такое же фото разместил на своей страничке и Александр. "Мой баланс" - подписала кадр пара.
Холли Берри показала нового возлюбленного
Сегодня, 02:41
Актриса Холли Берри нашла новую любовь.
В жизни 51-летней голливудской звезды Холли Берри было несколько неудачных романов, заканчивавшихся скандальными разрывами и даже драками. Но, возможно, на сей раз актриса сможет обрести настоящую любовь с новым избранником. Им стал 34-летний Александр Грант (Алекс Да Кид), успешный хип-хоп продюсер. Когда именно начался их роман, западные издания умалчивают - известно лишь, что они вместе уже несколько месяцев.
И вот, наконец, в блоге Холли появился первый снимок с бойфрендом, официально подтверждающий их отношения. Такое же фото разместил на своей страничке и Александр. "Мой баланс" - подписала кадр пара.
И вот, наконец, в блоге Холли появился первый снимок с бойфрендом, официально подтверждающий их отношения. Такое же фото разместил на своей страничке и Александр. "Мой баланс" - подписала кадр пара.
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Ключевые слова: Холли Берри
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, stereo.ru
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Автор фото: instagram, vk.com, stereo.ru
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