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Холли Берри официально сообщила, что ее сердце не свободно

Сегодня, 11:40
Несколько дней назад знаменитая актриса Холли Берри заинтриговала всех, посетив модное шоу в Лондоне в компании музыкального продюсера Alex da Kid, которого зовут Александр Грэнт.

Холли Берри официально сообщила, что ее сердце не свободно
Они были замечены в объятиях друг друга, что сразу же спровоцировало слухи о новом романе 51-летней актрисы. Холли решила объясниться перед поклонниками, официально подтвердив, что она больше не свободна.

Холли Берри официально сообщила, что ее сердце не свободно


В своем микроблоге Берри опубликовала совместный снимок с возлюбленным, подписав: «Мой баланс».

Стоит отметить, что актриса была замужем три раза, и сейчас у нее подрастают двое детей, сын Масео и дочь Нала.

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 390
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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