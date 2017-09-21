Холли Берри официально сообщила, что ее сердце не свободно

Несколько дней назад знаменитая актриса Холли Берри заинтриговала всех, посетив модное шоу в Лондоне в компании музыкального продюсера Alex da Kid, которого зовут Александр Грэнт.
Они были замечены в объятиях друг друга, что сразу же спровоцировало слухи о новом романе 51-летней актрисы. Холли решила объясниться перед поклонниками, официально подтвердив, что она больше не свободна.
В своем микроблоге Берри опубликовала совместный снимок с возлюбленным, подписав: «Мой баланс».
Стоит отметить, что актриса была замужем три раза, и сейчас у нее подрастают двое детей, сын Масео и дочь Нала.
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