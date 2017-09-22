Памела Андерсон ответила на слухи об отношениях с Джулианом Ассанжем

«Мы очень дружны, это правда. Я люблю Джулиана, потому что он очень интересный и очень смелый. А нет ничего более привлекательного в мужчине, чем смелость. Но я бы не назвала наши отношения романом. У меня роман с жизнью, понимаете? Как один мужчина может выполнять все роли сразу? Один — для общения, второй — для любви. Я счастлива», — ответила звезда.
Стоит отметить, что уже на протяжении длительного времени Андерсон подозревают в отношениях с Джулианом Ассанжем, но раньше она никак не комментировала данную информацию.