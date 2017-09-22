Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Памела Андерсон ответила на слухи об отношениях с Джулианом Ассанжем

Сегодня, 11:48
На днях знаменитая актриса Памела Андерсон посетила студию программы Good Morning Britian.

Памела Андерсон ответила на слухи об отношениях с Джулианом Ассанжем
В ходе беседы с ведущим Пирсом Морганом разговор зашел о личной жизни Памелы. Актриса впервые ответила на давно ходившие слухи о том, что ее связывает с Джулианом Ассанжем.

Памела Андерсон ответила на слухи об отношениях с Джулианом Ассанжем


«Мы очень дружны, это правда. Я люблю Джулиана, потому что он очень интересный и очень смелый. А нет ничего более привлекательного в мужчине, чем смелость. Но я бы не назвала наши отношения романом. У меня роман с жизнью, понимаете? Как один мужчина может выполнять все роли сразу? Один — для общения, второй — для любви. Я счастлива», — ответила звезда.

Стоит отметить, что уже на протяжении длительного времени Андерсон подозревают в отношениях с Джулианом Ассанжем, но раньше она никак не комментировала данную информацию.

Памела Андерсон ответила на слухи об отношениях с Джулианом Ассанжем

← Николь Кидман оконфузилась, надев про... Поклонники переживают за Кайю Гербер ... →

Ключевые слова: Памела Андерсон, Джулиан Ассанж

Количество просмотров: 221
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Памела Андерсон снова отправилась к Джулиану Ассанжу
Памела Андерсон надела очень короткие шорты
Памела Андерсон встречается с молодым футболистом
Памела Андерсон призналась в любви к Джулиану Ассанжу
Самое популярное за неделю
Комментарии



Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики В Сети вот уже несколько дней активно обсуждают снимок знаменитого теледоктора Елены Малышевой.
Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей Совсем недавно общественность узнала о разводе актрисы Эвелины Бледанс с мужем Александром Семиным.
Актриса Мария Шумакова похвасталась своими формами на фото топлес Актриса Мария Шумакова, полюбившая зрителям после съемок в сериале "Сладкая жизнь" часто появляется в облегающих нарядах, демонстрируя свои шикарные формы.
Актеры Джина Торрес и Лоуренс Фишборн собираются разводиться Накануне поклонники звездной пары актеров Джины Торрес и Лоуренса Фишборна огорчились, узнав о расставании любимой пары после 15 лет брака.
Шер поведала о том, как ей удается так шикарно выглядеть в 71 лет Знаменитой певице и актрисе Шер уже 71 лет, хотя она никак не выглядит на свой возраст.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.