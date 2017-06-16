59-летний Гэри Олдман тайно женился в пятый раз

Впервые британский актер женился в 1987 году на актрисе Лесли Мэнвилл. Затем, после трёх лет брака, последовал развод и практически сразу Олдман вновь женился - его избранницей стала актриса Ума Турман, однако их отношения продержались ещё меньше - всего два года. Причиной разрыва называлась алкогольная зависимость Гэри, которую позже ему удалось победить. У актера четверо детей.После ещё двух браков, последний из которых распался в 2015 году, Олдман закрутил роман с писательницей Жизель Шмидт. Их тайное бракосочетание состоялось в Лос-Анджелесе. Западные издания смогли лишь выяснить, что церемония была довольно скромной, а среди гостей были только родные и самые близкие друзья.