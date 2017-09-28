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Сати Казанова поделилась подробностями скорой свадьбы

Сегодня, 11:00
Уже через несколько недель популярная певица Сати Казанова сыграет свадьбу со своим избранником, итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

Сати Казанова поделилась подробностями скорой свадьбы
Влюбленные решили сами заняться подготовкой к свадьбе, решив не нанимать агентство по организации праздников.

«У нас будет три свадьбы, – поделилась Казанова, – регистрация в узком кругу друзей, семейное застолье на Кавказе с соблюдением традиций и большое итальянское торжество на родине жениха. Стефано познакомится с моими родственниками.

Сати Казанова поделилась подробностями скорой свадьбы


С мамой и папой он уже общался и лично, и по Скайпу – очень им понравился. Специально для них учит русский – читает, переводит со словарем. Мы ждем его семью из Италии. Покажем им лезгинку, угостим местной кухней, все действо же будет происходить в горах, чтобы они увидели красоты гор Приэльбрусья, Осетии».

Сати поведала, что у нее будет четыре свадебных платья, которые шьет ей известный на Кавказе мастер Мадина Саральп.

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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