Судя по счастливому виду молодых людей, они весело провели время и компания друг друга доставляет им удовольствия. А также с влюбленными была и мама Меган, Дория Рэнгланд, которая мило общалась с бойфрендом дочери.
Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл
Сегодня, 16:48
Буквально несколько дней назад принц Гарри и актриса Меган Маркл, получившая известность после съемок в сериале "Форс-мажоры", официально объявили себя парой.
Молодые люди посетили международные соревнования, которые проходили в Торонто. Пара на протяжении всего времени мило перешептывалась, а однажды Гарри даже решился поцеловать возлюбленную в щеку. Папарацци конечно же как всегда на чеку, и сразу же засняли этот момент.
Судя по счастливому виду молодых людей, они весело провели время и компания друг друга доставляет им удовольствия. А также с влюбленными была и мама Меган, Дория Рэнгланд, которая мило общалась с бойфрендом дочери.
Судя по счастливому виду молодых людей, они весело провели время и компания друг друга доставляет им удовольствия. А также с влюбленными была и мама Меган, Дория Рэнгланд, которая мило общалась с бойфрендом дочери.
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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри
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Количество просмотров: 2 080
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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