Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл

Молодые люди посетили международные соревнования, которые проходили в Торонто. Пара на протяжении всего времени мило перешептывалась, а однажды Гарри даже решился поцеловать возлюбленную в щеку. Папарацци конечно же как всегда на чеку, и сразу же засняли этот момент.Судя по счастливому виду молодых людей, они весело провели время и компания друг друга доставляет им удовольствия. А также с влюбленными была и мама Меган, Дория Рэнгланд, которая мило общалась с бойфрендом дочери.