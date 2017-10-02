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Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 16:48
Буквально несколько дней назад принц Гарри и актриса Меган Маркл, получившая известность после съемок в сериале "Форс-мажоры", официально объявили себя парой.

Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл
Молодые люди посетили международные соревнования, которые проходили в Торонто. Пара на протяжении всего времени мило перешептывалась, а однажды Гарри даже решился поцеловать возлюбленную в щеку. Папарацци конечно же как всегда на чеку, и сразу же засняли этот момент.

Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл


Судя по счастливому виду молодых людей, они весело провели время и компания друг друга доставляет им удовольствия. А также с влюбленными была и мама Меган, Дория Рэнгланд, которая мило общалась с бойфрендом дочери.

Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 2 080
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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