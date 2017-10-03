Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником

Супруги прожили десять лет в официальном браке, и они сами решили заявить о своем расставании, пресекая распространение слухов. После этого и Абрамовичу и Жуковой постоянно приписывают новых избранников.Несколько месяцев назад появилась информация о романе Дарьи с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который в своем время встречался с Перис Хилтон. И вот на днях пара была замечена на свидании в Нью-Йорке. Так что Жукова уже нашла новую любовь с внушительным финансовым состоянием.