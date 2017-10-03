Несколько месяцев назад появилась информация о романе Дарьи с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который в своем время встречался с Перис Хилтон. И вот на днях пара была замечена на свидании в Нью-Йорке. Так что Жукова уже нашла новую любовь с внушительным финансовым состоянием.
Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником
Сегодня, 18:21
Летом общественность была шокирована, узнав о разводе олигарха Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой.
Супруги прожили десять лет в официальном браке, и они сами решили заявить о своем расставании, пресекая распространение слухов. После этого и Абрамовичу и Жуковой постоянно приписывают новых избранников.
Несколько месяцев назад появилась информация о романе Дарьи с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который в своем время встречался с Перис Хилтон. И вот на днях пара была замечена на свидании в Нью-Йорке. Так что Жукова уже нашла новую любовь с внушительным финансовым состоянием.
Несколько месяцев назад появилась информация о романе Дарьи с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который в своем время встречался с Перис Хилтон. И вот на днях пара была замечена на свидании в Нью-Йорке. Так что Жукова уже нашла новую любовь с внушительным финансовым состоянием.
← Поклонникам не понравилось, что Крист...
Ключевые слова: Дарья Жукова, Роман Абрамович
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, passion.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, passion.ru
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником Летом общественность была шокирована, узнав о разводе олигарха Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой.
Поклонникам не понравилось, что Кристина Орбакайте повторила образ Ольги Бузовой На днях в микроблоге известной певицы Кристины Орбакайте появилась фотография, на котором она показала один из образов, созданных для нового клипа.
Мария Аронова прокомментировала информацию о своей болезни В начале августа поклонников популярной актрисы Марии Ароновой взволновала информация о диагностировании у нее онкологического заболевания.
Жених Сати Казановой приятно ее удивил в день рождения Сейчас все свои силы популярная певица Сати Казанова тратит на подготовку к свадьбе со своим избранником, итальянским фотографом Стефано Тиоццо.