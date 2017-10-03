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Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником

Сегодня, 18:21
Летом общественность была шокирована, узнав о разводе олигарха Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой.

Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником
Супруги прожили десять лет в официальном браке, и они сами решили заявить о своем расставании, пресекая распространение слухов. После этого и Абрамовичу и Жуковой постоянно приписывают новых избранников.

Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником


Несколько месяцев назад появилась информация о романе Дарьи с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который в своем время встречался с Перис Хилтон. И вот на днях пара была замечена на свидании в Нью-Йорке. Так что Жукова уже нашла новую любовь с внушительным финансовым состоянием.

Дарья Жукова сходила на свидание с новым избранником

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Ключевые слова: Дарья Жукова, Роман Абрамович

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, passion.ru

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