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Диана Шурыгина оформила отношения с возлюбленным

Сегодня, 21:26
Сегодня, 5 октября, состоялась свадьба Дианы Шурыгиной и видеооператора Андрея Шлягина.

Диана Шурыгина оформила отношения с возлюбленным
Диана получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного спустя три месяца после знакомства и ответила согласием. Вчера девушка устроила девичник в спа-салоне, на который пригласила организатора свадьбы Диану Бичарову.

Диана Шурыгина оформила отношения с возлюбленным


На свадьбе присутствовали родители молодоженов и близкие друзья. Диана выбрала для регистрации платье без бретелей, которое было усыпано стразами, а волосы были убраны в высокую прическу, украшенную диадемой.

Диана Шурыгина оформила отношения с возлюбленным


Диана ранее в интервью признавалась, что родители Андрея ее тепло приняли и у них сложились теплые отношения.

Диана Шурыгина оформила отношения с возлюбленным

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Ключевые слова: Диана Шурыгина

Количество просмотров: 715
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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