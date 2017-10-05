Диана Шурыгина оформила отношения с возлюбленным

Диана получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного спустя три месяца после знакомства и ответила согласием. Вчера девушка устроила девичник в спа-салоне, на который пригласила организатора свадьбы Диану Бичарову.
На свадьбе присутствовали родители молодоженов и близкие друзья. Диана выбрала для регистрации платье без бретелей, которое было усыпано стразами, а волосы были убраны в высокую прическу, украшенную диадемой.
Диана ранее в интервью признавалась, что родители Андрея ее тепло приняли и у них сложились теплые отношения.
Ключевые слова: Диана Шурыгина
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, StarHit
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