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Сати Казанова вышла замуж

Сегодня, 21:50
Певица Сати Казанова вышла замуж за своего избранника.

Сати Казанова вышла замуж
35-летняя исполнительница и её возлюбленный итальянский фотограф Стефано Тиоццо, официально стали мужем и женой. Впервые сообщения о скорой свадьбе экс-солистки группы "Фабрика" появились в конце минувшего лета.

Сати Казанова вышла замуж


Сати Казанова вышла замуж


Сама свадебная церемония состоится в Италии 12 октября. Будет ли праздник грандиозным или торжество пройдет в кругу семьи и самых близких друзей, пока остается загадкой. Поклонники Сати с нетерпением ждут снимков любимой звезды в свадебном платье.

Сати Казанова вышла замуж


Сати Казанова вышла замуж

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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