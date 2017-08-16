Сати Казанова вышла замуж

35-летняя исполнительница и её возлюбленный итальянский фотограф Стефано Тиоццо, официально стали мужем и женой. Впервые сообщения о скорой свадьбе экс-солистки группы "Фабрика" появились в конце минувшего лета.Сама свадебная церемония состоится в Италии 12 октября. Будет ли праздник грандиозным или торжество пройдет в кругу семьи и самых близких друзей, пока остается загадкой. Поклонники Сати с нетерпением ждут снимков любимой звезды в свадебном платье.