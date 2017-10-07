Ванесса Паради официально представила нового избранника

Также на мероприятии появилась Ванесса Паради вместе со своим новым возлюбленным, режиссером Самюэлем Беншентри. Влюбленные представили новый фильм "Собака", в котором Беншентри выступил в качестве режиссера, а Ванесса сыграла главную роль.Пара смотрелась очень гармонично в одинаковых нарядах и светилась от счастья.Стоит отметить, что о романе Ванессы и Самюэля стало известно около года назад, но они долгое время никак не комментировали свои отношения.