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Ванесса Паради официально представила нового избранника

Сегодня, 17:29
На днях состоялся 32-ой Намюрский международный фестиваль, на котором представляют франкоязычные фильмы.

Ванесса Паради официально представила нового избранника
Также на мероприятии появилась Ванесса Паради вместе со своим новым возлюбленным, режиссером Самюэлем Беншентри. Влюбленные представили новый фильм "Собака", в котором Беншентри выступил в качестве режиссера, а Ванесса сыграла главную роль.

Ванесса Паради официально представила нового избранника


Пара смотрелась очень гармонично в одинаковых нарядах и светилась от счастья.

Стоит отметить, что о романе Ванессы и Самюэля стало известно около года назад, но они долгое время никак не комментировали свои отношения.

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Ключевые слова: Ванесса Паради

Количество просмотров: 1 417
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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