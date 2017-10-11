В прошлом году Джонсон порвала с музыкантом Мэттью Хитом, а Хэмм, в свою очередь, расстался с возлюбленной - их роман длился почти 19 лет.
Западные СМИ рассекретили новый роман Дакоты Джонсон
Вчера, 21:03
Актриса Дакота Джонсон закрутила новый роман.
28-летняя звезда франшизы "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон встречается с 46-летним актером Джоном Хэммом - именно такую новость распространили сразу несколько зарубежных изданий. О факте романа СМИ сообщил неназванный свидетель очередного свидания звезд, заявивший, что Дакота и Джон выглядели такими счастливыми вместе, что сомнений в их отношениях быть не может.
В прошлом году Джонсон порвала с музыкантом Мэттью Хитом, а Хэмм, в свою очередь, расстался с возлюбленной - их роман длился почти 19 лет.
В прошлом году Джонсон порвала с музыкантом Мэттью Хитом, а Хэмм, в свою очередь, расстался с возлюбленной - их роман длился почти 19 лет.
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Ключевые слова: Дакота Джонсон
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Количество просмотров: 1 157
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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